Yaralı Kalbim 38. bölüm fragmanı 14 Mart 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7

Ekranların sevilen Hint dizisinde bu hafta düğün heyecanı var. Yaralı Kalbim dizisinde Mann ve Geet düğün hazırlıkları içerisindedir ve bu hazırlık esnasında birbirleri ile durmadan didişmektedirler. Dev ile Mann arasındaki sorunun varlığını Any’de sezer. Any gerçeklere yavaş yavaş yaklaşmaktadır.

38’ncı bölümünde neler oldu (özet)

Büyükanne, Mann ile Geet’in düğün davetiyesini belirlemesini ister. Bunun üzerine düğün hazırlık aşamasında durmadan didişen ikiliye büyükanne karışmak zorunda kalır. Büyükanne ikiliyi korkutur ve böyle devam ettikleri taktirde düğün hazırlıklarına son vereceğini dile getirir; böylece Geet ile Mann korkuya kapılır. Mann, Geet’e aşk dolu bir sürpriz yapar. Sürpriz karşısında ne yapacağını şaşıran Geet duygu dolu anlar yaşar. Öte taraftan Any, Mann’in davetli listesine müdahale ederek Dev’i çıkarttığını fark eder. Bunun üzerine şüphelenen Any gerçeklere bir adım daha yaklaşacaktır.