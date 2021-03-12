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Yaralı Kalbim 37. bölüm fragmanı 13 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7'de her Cumartesi akşamı yayınlanan Yaralı Kalbim Hint dizisi Türk izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Peki, son bölümde neler oldu? Naintara’nın kardeşi Arjun geldi amacı tam olarak ne? detaylar haberimizde.

12 Mart 2021 Cuma 20:57
Yaralı Kalbim 37. bölüm fragmanı 13 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
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Son bölümde neler oldu?

Annie abisi ile vakit geçirmek için onu olayları anlatmak için bir fırsat kollamaya çalışıyor. Fakat Maan’ın gözleri her yerde Geet’i aramakta. Herkesten önce sabah ofise gitmeye çalışır. Fakat şaşkınlığa uğramıştır ki ofiste herkes ondan önce gelmiştir. Kimse yine ona haber vermediği için bir şeyler karıştırdığını düşünerek herkese bozuk atar. Gün böyle bir olayla başlamışken Naintara kapıda ona göz kırpar. Herkes onun gelişini şaşkınlıkla bakar. Maan bu duruma sessiz kalacak. Bu durumu Naintara garipseyip. Geet Naintara hakkında çıkardığı uzaklaştırma kararı herkesin içinde açığa çıkarıp polisi çağırır. Bu duruma çok sinirlenir çünkü herkesin içinde daha da kötü duruma düştü. Eve dönüp her yeri kırıp dökmeye başlar. Derginin arasından bir fotoğraf düşerek gözü ona takılır fotoğrafa eline alıp ağlayıp bakarak lütfen dön artık der hıçkırıklara boğulur. 

Annie evde büyükannesi ile beraber kalıp. Onu evlenmek istediği kişi hakkında farklı tanımlarla anlatır.Naintara kapının çalmasıyla fotoğrafı elinden bırakıp kapıya yönelir kapıda belirtilen kişi içinden geçirdiği kişidir. Naintara kardeşi Arjunu karşısında göreceğini beklemez. Arjun ablasına kızgındır. Çünkü ablası Arjun’un düşünmeden intihara kalkışmıştır. Ablası bu durumun üzerine kardeşine yalan yanlış başından geçenleri anlatmaya başlar. Ve bir yandan da kardeşliğin aile hakkında dolduruşa getirir. Arjun buna çok sinirlenerek eline silahı alır ve kendisine tutar. Naintara buna çok şaşırır çünkü kardeşinin aileye musallat olacağını düşünürken kendisine doğrulttu hemen özür dileyerek acı hissetmesini kapatmak için ona sarılı. Annie ve büyükanne Geet ve Maan’ın heyecansız ilişkisine hareket katmak için bir oyun planlamaya başlarlar. Maan ve Geet’in geleneklere aykırı davranıldığı için ona kızgınlıkla davranırlar. Büyükanne ikisinde azarlamaya başlar. Ceza olarak onlara günlük yarım saat görüşme izni vermiştir. Maan bu durumu oldukça stres eder. Maan ise ofise Geet’in geri tekrar dönebilmesi için herkesi örgütlemeye çalışır. Ofiste yine büyük bir olay soğuk havalar esmektedir. Maan hiçbir şeyi beğenmiyor, sürekli bir yerden bir yere koşturup durmaktadır.  Annie bu durumda çok yorulup büyükannesine her şeyi anlatır. Büyükanne gelip Maan ile konuşmaya çalışır. Ama o sırada ortaya Naintara çıkar. Geet’in olmadığına göre ofise girebileceğini söyler. Ardından gelen Arjun Annie ile karşılaşarak bir gerginlik yaşar. Çünkü araba park ederken aniden Annie’nin kapısına çarpar.

Diğer yandan ortada bir düğün hazırlığı vardır. Annie abisinin düğünü için organizatöre ulaşmaya çalışır. Ama adam telefonları bilerek çıkmıyordur bu kişide Arjun’ dur.

 




Son Güncelleme: 12.03.2021 20:57
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Anahtar Kelimeler:
ArjunNaintaraKanal7YaralıkalbimMaanGeetAnnie
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