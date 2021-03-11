İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7'de yayınlanan Hint dizisi Yaralı Kalbim sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin son bölümünü kaçıranlar veya ne olduğunu merak edenler için haberimizde son bölüm özetine ve yeni bölüm fargmanına yer verdik. İşte Yaralı Kalbim son bölüm özeti...

11 Mart 2021 Perşembe 21:30
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Takip Et:

Yaralı Kalbim dizisinin 36. bölümünde Dev, Naintara’nın ona yaptıklarına dayanamayıp boşanma davası açmıştı. Dolayısıyla Naintara^da köşeye sıkışmış bir durumdaydı. Naintara bunun üzerine büyükanneyi arar ve ondan yardım ister. Ama büyükanne ona yardım etmez ve hataları ile başa çıkmasını söyler. Maan, bu konuşmalara şahit olur ve telefonu büyükanneden alarak Naintara’ya bu aile ile bir bağının kalmadığını söyler. Nainrata ise bu duruma çok sinirlenir.

Büyükanne, Naintara’nın hastanede olmasından dolayı Maan ve Geet’ten evliliklerini ertelemelerini istemişti. Bu isteğinin bir başka nedeni ise Geet’in dedikodulardan etkilenmesini istememesiydi. Daha sonra Naintara’nın kötülüklerine daha fazla katlanmayacaklarını ve bu düğünün olacağını dile getirdiler. Bunun üzerine Pederi çağırdılar. Bunu gören Maan’ın gözlerinin içi güldü. Bu haberi heyecanla Geet’e söylemek için onun yanına gitti. Bu haberi Geet’e, Maan ve Geet evleniyor yazarak haber verir. Bu kağıdı gören Geet çok şaşırır. Bunlar ona rüya gibi gelse de çok mutludur.

Büyükanne ise Maan’ın kız kardeşinin düğüne katılması için arar. Maan’ın kız kardeşi Annie bu haberi geç almasına içerleyerek hemen Delhi’ye geleceğini söyler.

Geet ve Annie karşılaşır!

Büyükanne ve Geet düğün alışverişi yapmak için dışarı çıkar. Alışveriş bitince Geet geri ofise gidecektir. Araba orada beklerken Annie ise Delhi’ye gelmiştir. O esnada sokakta röportaj yapanlar mikrofonu Geet’e uzatır. Yöneltilen soru ise Hint ve Batı kültürü ile alakalıdır. Geet bu soruyu yanıtlar. Aynı soruya Anniekarşıt birgörüş ile cevap verir. Geet ve Annie ilk defa böyle karşılaşır.

Annie, Delhi’ye gelince abisini aramıştır ama ona ulaşamamıştır. Maan o esnada toplantıdadır ve sonradan telefonu fark eder. Maan toplantıda iken acil bir işi olduğunu söyleyerek toplantıdan çıkar. Sunumu ise Geet’in yapmasını ister. Herkes Geet’in sunumunu çok beğenir. İmzalar için ise Maan beklenir. Geet beklerken Maan’ı arar ancak telefonu kardeşi açar. Annie, telefonda patronuyla saygısızca konuştuğu için onu azarlar. Bunun üzerine Geet hem azar yemesine hem de telefonu bir kızın açmasına şaşırır. Annie ise abisinin yakasını bırakmaz ve şirkete bile gitmesini istemez.

Büyükanne, Maan ve Annie eve gelince onları büyük bir heyecanla karşılar. Geet bu esnada Maan’ın bir kardeşi olduğundan habersizdir. Bunun üzerine kardeşi de atıştığı kız çıkar. Geet ve Annie birbirlerinden haz etmezler. Birbirlerini görünce de çok şaşırırlar. Geet kendisini azarlayanın ve telefonu açanın o olduğuna Annie ise abisini kıskanmasından dolayı birbirlerini sevmezler.

 

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal7HintDizisiYenibölüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Kubat kimdir, nereli? Kubat kaç yaşında, evli mi? Kubat gerçek adı nedir?
Şarkılar Bizi Söyler Kubat kimdir, nereli? Kubat kaç yaşında, evli mi? Kubat gerçek adı nedir?
Şarkılar Bizi Söyler Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi? Kibariye gerçek adı nedir?
Şarkılar Bizi Söyler Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi? Kibariye gerçek adı nedir?
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Alev Alev izlendi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Telefon işlemci modeli nasıl öğrenilir?
Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Sol Yanım devam eder mi?
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? Heifer sterilizasyon spreyi kullanıcı yorumları
Rüyada büyük fare görmek neye işaret eder?
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2021 Abonelik ücretleri
Alev Alev dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Haziran Ayı Güncel Burç Yorumları - 2019 Yılı Haziran Ayı 12 Burcun Sağlık-Aşk-İş-Para Yorumları
Elektrikli araçların şarj maliyeti ne kadardır? Benzinle kıyasla şarj maliyetleri
Kurşun dizisi oyuncuları kim kimdir? Kurşun dizi oyuncu karakterleri
MasterChef yarışmacısı Nalan Toprak kimdir? İşte Nalan Toprak hakkında bilgiler
ATV'nin günlük dizisi Beni Bırakma'daki Esin kimdir?
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Defne Samyeli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Cemre karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Demet Evgar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisindeki Vuslat karakteri kimdir?
Şarkılar Bizi Söyler Kubat kimdir, nereli? Kubat kaç yaşında, evli mi? Kubat gerçek adı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.