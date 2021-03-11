Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim dizisinin 36. bölümünde Dev, Naintara’nın ona yaptıklarına dayanamayıp boşanma davası açmıştı. Dolayısıyla Naintara^da köşeye sıkışmış bir durumdaydı. Naintara bunun üzerine büyükanneyi arar ve ondan yardım ister. Ama büyükanne ona yardım etmez ve hataları ile başa çıkmasını söyler. Maan, bu konuşmalara şahit olur ve telefonu büyükanneden alarak Naintara’ya bu aile ile bir bağının kalmadığını söyler. Nainrata ise bu duruma çok sinirlenir.

Büyükanne, Naintara’nın hastanede olmasından dolayı Maan ve Geet’ten evliliklerini ertelemelerini istemişti. Bu isteğinin bir başka nedeni ise Geet’in dedikodulardan etkilenmesini istememesiydi. Daha sonra Naintara’nın kötülüklerine daha fazla katlanmayacaklarını ve bu düğünün olacağını dile getirdiler. Bunun üzerine Pederi çağırdılar. Bunu gören Maan’ın gözlerinin içi güldü. Bu haberi heyecanla Geet’e söylemek için onun yanına gitti. Bu haberi Geet’e, Maan ve Geet evleniyor yazarak haber verir. Bu kağıdı gören Geet çok şaşırır. Bunlar ona rüya gibi gelse de çok mutludur.

Büyükanne ise Maan’ın kız kardeşinin düğüne katılması için arar. Maan’ın kız kardeşi Annie bu haberi geç almasına içerleyerek hemen Delhi’ye geleceğini söyler.

Geet ve Annie karşılaşır!

Büyükanne ve Geet düğün alışverişi yapmak için dışarı çıkar. Alışveriş bitince Geet geri ofise gidecektir. Araba orada beklerken Annie ise Delhi’ye gelmiştir. O esnada sokakta röportaj yapanlar mikrofonu Geet’e uzatır. Yöneltilen soru ise Hint ve Batı kültürü ile alakalıdır. Geet bu soruyu yanıtlar. Aynı soruya Anniekarşıt birgörüş ile cevap verir. Geet ve Annie ilk defa böyle karşılaşır.

Annie, Delhi’ye gelince abisini aramıştır ama ona ulaşamamıştır. Maan o esnada toplantıdadır ve sonradan telefonu fark eder. Maan toplantıda iken acil bir işi olduğunu söyleyerek toplantıdan çıkar. Sunumu ise Geet’in yapmasını ister. Herkes Geet’in sunumunu çok beğenir. İmzalar için ise Maan beklenir. Geet beklerken Maan’ı arar ancak telefonu kardeşi açar. Annie, telefonda patronuyla saygısızca konuştuğu için onu azarlar. Bunun üzerine Geet hem azar yemesine hem de telefonu bir kızın açmasına şaşırır. Annie ise abisinin yakasını bırakmaz ve şirkete bile gitmesini istemez.

Büyükanne, Maan ve Annie eve gelince onları büyük bir heyecanla karşılar. Geet bu esnada Maan’ın bir kardeşi olduğundan habersizdir. Bunun üzerine kardeşi de atıştığı kız çıkar. Geet ve Annie birbirlerinden haz etmezler. Birbirlerini görünce de çok şaşırırlar. Geet kendisini azarlayanın ve telefonu açanın o olduğuna Annie ise abisini kıskanmasından dolayı birbirlerini sevmezler.