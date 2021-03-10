Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7

Yaralı Kalbim isimli dizinin 36. bölümü, Maan’ın dışarda uyanmasıyla başlıyor. Önceki bölümün sonunda Geet bekar bir kadın olduğundan dolayı gece vakti içeri almamıştı. Maan da bu yüzden Geet’in kapısının önünde sabahlamıştır.

Maan uyandığı zaman Geet’in yanına gider. Geet’in de kapının arka kısmında uyuduğunu gördüğünde çok sevinir. Zira, Maan’i içeri almamış olsa da ona yakın olabilmek için kapının diğer kısmında yatmıştır. İkili hem duygusal hem de romantik anlar yaşamışlardır.

Naintara, hastanenin odasındayken kendisini boşamaya karar veren Dev’in kararını nasıl engelleyeceğini düşünürken aklına büyük anne gelir. Son çare gördüğü büyük anneyi aramasına rağmen, büyük anne Dev’in boşanma kararını almasında kendi suçunun olduğunu dile getirir. O arada Maan büyük annenin yanına gelmiştir. Naintara’yla konuştuğunu anlayınca telefonu onun elinden alır. Dev boşandıktan sonra Khruna ailesiyle herhangi bir bağının bulunmayacağını, buna engel olmaya çalışırsa sahte deliller ile çıktığını fakat bu sefer şansın ondan yana olmayacağını dile getirir.

Büyük anne Mana’ın sinirlenmesi ile düğün konusunu açar. Niye ertelediğini başından sonuna dek anlatarak Geet’i korumak isteği ile yaptığını, artık beklemeye ihtiyaç duymadığını, rahipten düğün tarihini aldığını söylediğinde Mana’ın yüzünde bir tebessüm belirir.

Vakit kaybetmeden Geet’e giderek düğün davetiyesini verir. Geet ilk başta bunu anlayamamıştır. Fakat gerçekleri söylediğinde Geet rüya gördüğünü sanır. Geet, Khurana malikanesine gidip orda büyük anne ile dertleşir. Sonraki gün Maan ile birlikte ofise gitmeyi istemesine rağmen Geet gelmeyeceğini, patronundan izin aldığını belirtir.

Maan işe gittiğinde mutfağa giderek onun en çok sevdiği yemeği hazırlamayı ister. Fakat, Maan’ın en sevdiği yemeğin ne olduğunu bilmediğinden dolayı büyük anneden yardım ister. Büyük anne öğlene dek aşçıların yemeği hazır edeceklerini, bu süre içinde kendisinin de giderek dinlenmesini söyler. Maan de evde neler olduğunu öğrenmek ister ve dosya alma bahanesi ile eve gider. Fakat temizlik görevlisi dosyasını kapıdan Maan’a verdiği için Maan Geet’i görmeyi başaramaz.

Ancak Maan, Geet’i göremeden gitmeyi istemez ve onun yanına gider. Geet’in hazırlandığını gördüğünde neden hazırlandığını sormadan ona yaklaşır. Elindeki dosyayı da masaya bırakır. Geet kendisine çok yaklaşan Maan’dan uzaklaşmak istediği sırada dosyasına su dökülür. Maan da şaka olarak sinirleniyor numarası yapmaya başlar, Geet’e ofiste dosyayı tekrardan yazması gerektiğini belirtir.

Büyük anne Geet’e düğün alışverişi yapacaklarını o yüzden ofise gitmemesini söylediği için Maan ofise yalnız gitmek zorunda kalır. Büyük anne birkaç dergiden gelinlik önekleri gösterir, ancak Geet’in gözlerinin dışarda Maan’ı aradığının farkına varan büyük anne Geet’e git diyerek izin verir. Geet koşar adım dışarı çıktığında, Maan’ın dışarda kendisini beklediğini gördüğünde şaşkına döner. Zira çoktan ofise gitmiş olması gereken Maan hala dışarda kendisini neden beklediğini sorar. Maan ise ona şu cevabı verir: “Ben zamanında demiştim. Hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağım!” deyip, Maan her zaman Geet’in yanında olacağını belirtir. Geet de bu sefer kendi peşinden geleceğini söyleyen Maan’a kur yaparak ofise gitmediğini, başka bir yere gitmeyi istemediğini, verdiği söz nedeni ile kendisini takip etmesini ister.

Sinirlenen Maan oradan gider. Büyük anne düğün alışverişini yapmak için yola çıkar ve Geet’in de oraya gelmesini ister. Bu sırada Maan’ın kardeşi Annie’yi de Maan’ın evliliği hakkında bilgilendirir. Annie Delhi de olmadığından dolayı ilk uçak ile Delhi’ye geleceğini haber eder.

Büyük anne ve Geet alışveriş yapmalarının sonrasında büyük anne alışveriş merkezinden eve gider. O sırada Geet şirketin önünde şoförünü beklediği sırada Annie alışveriş merkezine gider. Kalabalığın içinde röportaj için muhabir, “Hint kültürü mü? Yoksa batı kültürü mü?” şeklinde soru yöneltirler.

Annie gelen bu soruyu yanıtlamaz. Geet de herhangi bir kültürün olmadığını, faydalı olanları almalarının gerektiğini belirtir. Bunun üzerine sinir olan Annie, tamamen batı kültürünü desteklemeye başlar. Geet sinir olarak ofise geri gider. Toplantı başlayalı çok olmuştur ve Geet de toplantıya katılım sağlar. O arada Annie Maan’ı arayarak kendisini almasını söyler. Maan toplantıyı yarıda bırakarak kardeşinin yanına gider. Geet’in de sunumunu sürdürmesini söyler.

Geet’in yaptığı sunum, gelen müşterileri oldukça etkileyecek derecede harika bir sunumdur. Fakat, anlaşmayı imzalamak için Maan’ın gelişini bekleyemeyeceklerdir. Geet, Maan’ı arasa da telefonu açan isim Annie olur. Annie, Geet’i fırçalayarak telefonu kapar. Geet’in müşterileri Maan’ın geç geleceğini söylemesi üzerine, müşteriler sözleşmeyi imzalamak için sonraki gün geleceklerini söylerler. Bu karar sonrasında Geet vakit kaybetmeden eve gider ve Maan’a sürpriz hazırlamaya başlar.

Geet, mutfağa girerek yemek hazırlamaya başlarken Maan ile Annie eve gelirler. Annie ile Geet karşılaştığında ikisi de şaşırırlar. Akşam yemeğinde Geet kendi pişirdiği yemeklerini servis etse de Maan bile bile gıcıklık yaparak o yemekleri sevmesine rağmen, hiç sevmediğini dile getirir. Hatta tatlıyı yemeyerek masadan kalkar. Geet bu duruma çok sinir olmasına rağmen Maan bile bile onu kızdırmayı istemiştir. Geceleyin Maan Geet’in gönlünü alır. Bu sırada Geet Annie’in kendisini kabullenmediği konusundaki düşüncelerini Maan’a anlatır.

Yaralı Kalbim 36. bölüm özetinin sonuna geldik.