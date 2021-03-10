İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Yaralı Kalbim’in 36. Bölümünde yaşanacaklar seyirci tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünde yine birbirinden heyecanlı anlar ekranlara gelecek. İşte Yaralı Kalbim 36. bölüm özeti…

10 Mart 2021 Çarşamba 21:36
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Takip Et:

Yaralı Kalbim isimli dizinin 36. bölümü, Maan’ın dışarda uyanmasıyla başlıyor. Önceki bölümün sonunda Geet bekar bir kadın olduğundan dolayı gece vakti içeri almamıştı. Maan da bu yüzden Geet’in kapısının önünde sabahlamıştır.

Maan uyandığı zaman Geet’in yanına gider. Geet’in de kapının arka kısmında uyuduğunu gördüğünde çok sevinir. Zira, Maan’i içeri almamış olsa da ona yakın olabilmek için kapının diğer kısmında yatmıştır. İkili hem duygusal hem de romantik anlar yaşamışlardır.

Naintara, hastanenin odasındayken kendisini boşamaya karar veren Dev’in kararını nasıl engelleyeceğini düşünürken aklına büyük anne gelir. Son çare gördüğü büyük anneyi aramasına rağmen, büyük anne Dev’in boşanma kararını almasında kendi suçunun olduğunu dile getirir. O arada Maan büyük annenin yanına gelmiştir. Naintara’yla konuştuğunu anlayınca telefonu onun elinden alır. Dev boşandıktan sonra Khruna ailesiyle herhangi bir bağının bulunmayacağını, buna engel olmaya çalışırsa sahte deliller ile çıktığını fakat bu sefer şansın ondan yana olmayacağını dile getirir.

Büyük anne Mana’ın sinirlenmesi ile düğün konusunu açar. Niye ertelediğini başından sonuna dek anlatarak Geet’i korumak isteği ile yaptığını, artık beklemeye ihtiyaç duymadığını, rahipten düğün tarihini aldığını söylediğinde Mana’ın yüzünde bir tebessüm belirir.

Vakit kaybetmeden Geet’e giderek düğün davetiyesini verir. Geet ilk başta bunu anlayamamıştır. Fakat gerçekleri söylediğinde Geet rüya gördüğünü sanır. Geet, Khurana malikanesine gidip orda büyük anne ile dertleşir. Sonraki gün Maan ile birlikte ofise gitmeyi istemesine rağmen Geet gelmeyeceğini, patronundan izin aldığını belirtir.

Maan işe gittiğinde mutfağa giderek onun en çok sevdiği yemeği hazırlamayı ister. Fakat, Maan’ın en sevdiği yemeğin ne olduğunu bilmediğinden dolayı büyük anneden yardım ister. Büyük anne öğlene dek aşçıların yemeği hazır edeceklerini, bu süre içinde kendisinin de giderek dinlenmesini söyler. Maan de evde neler olduğunu öğrenmek ister ve dosya alma bahanesi ile eve gider. Fakat temizlik görevlisi dosyasını kapıdan Maan’a verdiği için Maan Geet’i görmeyi başaramaz.

Ancak Maan, Geet’i göremeden gitmeyi istemez ve onun yanına gider. Geet’in hazırlandığını gördüğünde neden hazırlandığını sormadan ona yaklaşır. Elindeki dosyayı da masaya bırakır. Geet kendisine çok yaklaşan Maan’dan uzaklaşmak istediği sırada dosyasına su dökülür. Maan da şaka olarak sinirleniyor numarası yapmaya başlar, Geet’e ofiste dosyayı tekrardan yazması gerektiğini belirtir.

Büyük anne Geet’e düğün alışverişi yapacaklarını o yüzden ofise gitmemesini söylediği için Maan ofise yalnız gitmek zorunda kalır. Büyük anne birkaç dergiden gelinlik önekleri gösterir, ancak Geet’in gözlerinin dışarda Maan’ı aradığının farkına varan büyük anne Geet’e git diyerek izin verir. Geet koşar adım dışarı çıktığında, Maan’ın dışarda kendisini beklediğini gördüğünde şaşkına döner. Zira çoktan ofise gitmiş olması gereken Maan hala dışarda kendisini neden beklediğini sorar. Maan ise ona şu cevabı verir: “Ben zamanında demiştim. Hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağım!” deyip, Maan her zaman Geet’in yanında olacağını belirtir. Geet de bu sefer kendi peşinden geleceğini söyleyen Maan’a kur yaparak ofise gitmediğini, başka bir yere gitmeyi istemediğini, verdiği söz nedeni ile kendisini takip etmesini ister.

Sinirlenen Maan oradan gider. Büyük anne düğün alışverişini yapmak için yola çıkar ve Geet’in de oraya gelmesini ister. Bu sırada Maan’ın kardeşi Annie’yi de Maan’ın evliliği hakkında bilgilendirir. Annie Delhi de olmadığından dolayı ilk uçak ile Delhi’ye geleceğini haber eder.

Büyük anne ve Geet alışveriş yapmalarının sonrasında büyük anne alışveriş merkezinden eve gider. O sırada Geet şirketin önünde şoförünü beklediği sırada Annie alışveriş merkezine gider. Kalabalığın içinde röportaj için muhabir, “Hint kültürü mü? Yoksa batı kültürü mü?” şeklinde soru yöneltirler.

Annie gelen bu soruyu yanıtlamaz. Geet de herhangi bir kültürün olmadığını, faydalı olanları almalarının gerektiğini belirtir. Bunun üzerine sinir olan Annie, tamamen batı kültürünü desteklemeye başlar. Geet sinir olarak ofise geri gider. Toplantı başlayalı çok olmuştur ve Geet de toplantıya katılım sağlar. O arada Annie Maan’ı arayarak kendisini almasını söyler. Maan toplantıyı yarıda bırakarak kardeşinin yanına gider. Geet’in de sunumunu sürdürmesini söyler.

Geet’in yaptığı sunum, gelen müşterileri oldukça etkileyecek derecede harika bir sunumdur. Fakat, anlaşmayı imzalamak için Maan’ın gelişini bekleyemeyeceklerdir. Geet, Maan’ı arasa da telefonu açan isim Annie olur. Annie, Geet’i fırçalayarak telefonu kapar. Geet’in müşterileri Maan’ın geç geleceğini söylemesi üzerine, müşteriler sözleşmeyi imzalamak için sonraki gün geleceklerini söylerler. Bu karar sonrasında Geet vakit kaybetmeden eve gider ve Maan’a sürpriz hazırlamaya başlar.

Geet, mutfağa girerek yemek hazırlamaya başlarken Maan ile Annie eve gelirler. Annie ile Geet karşılaştığında ikisi de şaşırırlar. Akşam yemeğinde Geet kendi pişirdiği yemeklerini servis etse de Maan bile bile gıcıklık yaparak o yemekleri sevmesine rağmen, hiç sevmediğini dile getirir. Hatta tatlıyı yemeyerek masadan kalkar. Geet bu duruma çok sinir olmasına rağmen Maan bile bile onu kızdırmayı istemiştir. Geceleyin Maan Geet’in gönlünü alır. Bu sırada Geet Annie’in kendisini kabullenmediği konusundaki düşüncelerini Maan’a anlatır.

Yaralı Kalbim 36. bölüm özetinin sonuna geldik.



Son Güncelleme: 10.03.2021 21:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yaralı Kalbim36. BölümFragmanıYeniBÖLÜMözeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rubato’dan online konseri ne zaman, saat kaçta? Robato online konseri nasıl, nereden izlenir?
Rubato’dan online konseri ne zaman, saat kaçta? Robato online konseri nasıl, nereden izlenir?
Survivor Barış, Doğan ve Çağrı diskalifiye mi olacak? Kavgalar durmuyor!
Survivor Barış, Doğan ve Çağrı diskalifiye mi olacak? Kavgalar durmuyor!
Kuruluş Osman Flatyos kimin oğludur, babası kimdir?
Kuruluş Osman Flatyos kimin oğludur, babası kimdir?
Netflix Kağıttan Hayatlar ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy’un yeni filmi Kağıttan Hayatlar yayın günü ve saati
Netflix Kağıttan Hayatlar ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy’un yeni filmi Kağıttan Hayatlar yayın günü ve saati
Survivor Çağrı Atakan ne ceza aldı, Survivor'dan ayrılacak mı?
Survivor Çağrı Atakan ne ceza aldı, Survivor'dan ayrılacak mı?
Baraj Halil ölmedi mi, yaşıyor mu? Halid kimdir? Gerçek adı nedir? Şamil Kafkas hakkında bilgiler
Baraj Halil ölmedi mi, yaşıyor mu? Halid kimdir? Gerçek adı nedir? Şamil Kafkas hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7
Yeni uzaktan çalışma yönetmeliği maddeleri nelerdir?
Kahve Falında P harfi görmek ne anlama gelir? Falda P harfi görmenin anlamı
TJK 10 Mart 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
10 Mart 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Mart 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Rubato’dan online konseri ne zaman, saat kaçta? Robato online konseri nasıl, nereden izlenir?
Benim Yemeğim volovan nasıl yapılır? Volovan yapılışı ve malzemeleri
Survivor Barış, Doğan ve Çağrı diskalifiye mi olacak? Kavgalar durmuyor!
Miraç kandilinde ne yapılır, nasıl ibadet edilir? Vesile-i Cemile Gecesi oruç tutulur mu?
Kuruluş Osman Flatyos kimin oğludur, babası kimdir?
DGS ne kadar sürecek? Sınav kaçta başlayıp kaçta bitecek?
Black Cuma nedir? Black Cuma ne zaman? Black Cuma 2020 indirim tarihleri
Normalleşmenin konuşulacağı kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular tartışılacak, yasaklar kalkacak mı?
Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon başlangıç tarihi
Ehliyet sınavları kalkacak mı?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Netflix Kağıttan Hayatlar ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy’un yeni filmi Kağıttan Hayatlar yayın günü ve saati
Petrol varil fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Brent petrolün varil fiyatı
Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Gökhan Özbolat darp videosu ile gündemde!
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.