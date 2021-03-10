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Yaralı Kalbim 35. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Hint dizisi olan Yaralı Kalbim dizisinin 35.bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerinin merakla beklediği fragman şok etkisi yarattı. Naintara'nın intihar ettiği fragman hakkında işte detaylar...

10 Mart 2021 Çarşamba 20:39
Yaralı Kalbim 35. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe
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Geet’e partide zarar vermeye çalışan Naintara yakınlarının yarı yolda bırakması sonucunda yalnız kaldı. Yaptığı kötülüklerden ders çıkarmak yerine yeni planlar hazırlayan Naintara, yeni planıyla Dev’i zor duruma sokacak. 

Maan, büyük haksızlıklara uğrayan eşi Geet’i yeniden müstakbel eşi olarak ilan ederek, kendi evlerine geri getirdi. Eşinin dedikodulardan zarar görmesini ve üzülmesini istemeyen Maan, Geet ile hemen evlenecek ve Geet’in çocuğunu bir mutluluk olarak tanımlayacaktır. 

Mera ise partide yaşanılanları Dev’e anlatarak Maan ve Geet’in tekrar bir araya gelmelerinin mutluluğunu yaşarlar. 

Naintara intihar ediyor 

Her şeye rağmen Mera’nın evine giden Naintara, Dev ile konuşmaya başlar. Yaşadıkları yerden sonsuza kadar ayrılacağını ve herkesin mutlu olarak yaşayabileceğini söyler. Naintara’nın bir planı olduğunu ve sözlerinin bir numaradan ibaret olduğunun farkında olarak dinleyen Dev’e rağmen Mera olanları şaşkınlıkla izler ve dinler. Dev ile eski günlerin hatırına biraz zaman geçirmek ister. Naintara içecek doldurur ve birinin içerisine zehir koyar. Hayatına son vermek istediğini söyleyen Naintara zehir dolu içeceği içer. 

Maan Geet’i büyükannesinin karşısına çıkararak Geet ile evlenmek için bir sorun olmadığını ve Geet ile mutlu olduğunu belirterek büyükannesinden hayır duası ister. Büyükannesi konuşmaya başlayacağı sırada hastanede olan Dev arar ve Naintara’nın yaptıklarını anlatmaya başlar. Geet’i evde bırarak büyükanne ve Maan hastaneye gider. 

Naintara hasta yatağında hemşireye bir şeyler yazar ve ardından polis hastaneye gelir. Kurana ailesinin kendini öldürmek istediğini söyleyen Naintara’nın ardından, aile ile polis arasında gerilim yaşanır ve Mera olaya el atarak yapılan seferberlikleri anlatır. Yaşanılan olayın sonrasında Dev soluğu Naintara’nın odasında alır ve hastaneye getirdiğine pişman olur. Naintara planının işleyişinin keyfiyle Dev’i köşeye sıkıştırmaya çalışır. Hapse tekrar girmek istemeyen Naintara böyle bir plana başvurmuştur. Dev’i ise kabul etmemesi durumunda Geet ve tüm Kurana ailesini hapse attırmakla tehdit eder. 

Geet ile evlenmek isteyen Maan’a büyükannesi Naintara’nın bu durumda olması sebebiyle evliliği ertelemesi gerektiğini söyler ve Maan sözünü tutamadığı için üzülür. 

Naintara ve Dev boşanacak mı?

Planı istediği gibi giden Naintara Dev’in teklifini kabul edeceğini düşünmektedir. Ancak Dev teklifi kendi içinde düşünür. Hastanede Mera ile konuşan Dev’i gören Naintara bu duruma bozulur ve Mera’nın Dev’i etkileceğini ve planının bozulacağından çekinir. 

Dev hastaneden ayrılınca Naintara Mera’nın yanına gider ve herkesin içinde bağırarak utandırmaya çalışır. Mera gözleri dolu bir şekilde eve gider. Dev Mera ile konuşmaya başlayınca Mera daha fazla dayanamayıp Dev’e kızmaya başlar. Dev Mera’nın sinirinin altında Naintara’nın etkisi olduğunu anlar. 

Dev Naintara’nın yanına hastaneye döner ve Naintara’nın keyifle gülüşünü görür. Planının istediği gibi gittiğini düşünen Naintara’nın yüzüne boşanma belgelerini atan Dev odadan çıkar. Naintara ağlamaya başlar ve planı yüzünden yeniden yalnız kalmıştır. 



Son Güncelleme: 10.03.2021 20:39
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Kanal 7 Yaralı KalbimKanal 7Yaralı KalbimYaralı Kalbim 35.bölüm
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