Yaralı Kalbim 34. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7'nin sevilen hint dizinde bu hafta neler oluyor?

Yeni bölümde zehir içen Naintara, Dev'i sorumlu tutacak. Bundan ötürü buna katlanamayan Dev ayrılmayı isteyecek.

Bölüm evin önünde başlar. Kimseye güvenmediğini iddia eden Maan, Geet'i yanından bir saniye bile ayırmak istemez. Etrafındaki kimseye güven duymayan Maan, Geet'i yanında tutarak koruyacağını düşünür.

Naintara hakkında bilgi toplamak, ailesini öğrenmek için Geet'in memleketine yol çıksa da orada bilgi alabileceği kimseyi bulamaz. Yaşananları gören, bilen ve duyan olmadığından polis merkezine giderek bilgi almaya çalışsa da nafile. Geet'e dair dosyanın tamamen kaldırıldığını söylerler.

Sevinçli bir haber alan Dev, yakın zamanda Maan ve Geet'in dünya evine gireceğini öğrendiğinde sevinir ve duygusal anlar yaşar.

Maan, bir saniye bile Geet'i yalnız başına bırakmak istemediğinden işe dahi gitmez. Sevdiğinin yanında durarak vakit gerçirmek isteyen Maan, her şeyden uzaklaşarak sadece Geet'in yanında kalmaya devam eder. Evlerinde birlikte vakit gerçirmeye başlarlar.

Evde verlen partide Maan, Geet'in artık benim karım sözüne gelen kendi kanından alnına kan sürmesiyle Geet bunu kabul etmekte zorlanır. Çünkü içinde bir çocuk olan kadınla evli olmasını istemez. Elalemin ne diyeceğini düşünür. Maan'ı zor durumda bırakacağını söyler. Maan, hiçbir sözü kabul etmeyerek kimsenin ne dediği umrumda değil diyerek Geet'i sahiplenir.

Geet yaşadıklarından ötürü çok yorgun olduğu ve bir daha aynı şeyleri yaşamak istemediğini Maan'e bir şekilde ifade eder. Aynı şeyleri ve suçlamaları duymak istemediğini ve tekrar üzülmek istemediğini söyler. Maan, bu durum karşısında Geet'in çocuğu için şunları söyler; bu çocuk tek sana ait değil, ikimizin bir parçası ve bizi saadete götürecek tek şey bu çocuk der.

Maan'ın söyledikleri karşısında huzur bulan Geet konuyu kapatır. Naintara, Maan'in söylediklerini aklından çıkaramayarak sinir olur. Etrafında ne var kırıp atar. Zarar verir, söylenenlerin ağır geldiğini düşünerek kaldıramaz. Öfkeyle haraket eder.

Naintara, harekete geçerek onlara günlerini göstermek için türlü planlar düşünür ve hamlesini oynatmaya başlar.

Bu sırada Maan, artık evlenmek istediğini kafasına koymuştur ve Geet'e söyler. Maan ve Geet aile büyüklerinin karşısına yılmadan, yıkılmadan ve ayrılmayacaklarını tüm sorunları göğüsleyeceklerini birbirlerine ifade ederek çıkarlar.

Naintara'nın planı işe yaramaktadır. Maan ve Geet aile büüyklerine tam açılacakları sırada bir telefon alırlar ve tüm huzurları bozulmaya çalışılır. Naintara'nın intihar haberi verilir. Bunun üzerine işini halledip belki gideceğini söyleyen Maan, aile büyüklerinin zorlamalarıyla bir süre sonra geleceğini söyler.

Maan hastaneye gider ve orada polislerle karşılaşılır. Naintara'ya bunu yapan saldırganların kimliğini ortaya çıkarmaya çalışırlar. Dev ve Naintara gizliden anlaşma yapmışlardır.

Maan, Geet'e karşı sözünü tutamadığı için üzgündür. Geet kaldığı yere geri döner. Onu ziyarete aile büyükleri gelerek gerçeği anlatırlar ve Geet anlayışla karşılar.