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Yaralı Kalbim 26. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Yaralı Kalbim’in 26. bölümünde yine birbirinden heyecanlı anlar yaşandı. Sizlerde 26. bölümde neler olduğunu merak ediyorsanız Yaralı Kalbim 26. bölüm özetini haberimizden okuyabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 22:00
Yaralı Kalbim 26. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
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Yaralı Kalbim isimli dizinin 26. bölümünde Geet ile Maan’ın ilişkilerinden bir ilerleme yaşanıyor. Bölümde Maan Geet’ten sevgi sözcükleri duyma konusundaki niyetinden dolayı Geet’in üzerinde baskı kurarak öğrenmeye çalışmaktadır. Geen, Maan gibi cesur olmadığı için gözlerine bakarak her şeyi anlamasını istemektedir. Maan ile Geet birbirlerini hislerini açıklayacakları zaman dahi gerilerek kavga etmeyi başarırlar.

Bir sonraki sabah Geet ile Maan gittikleri iş seyahatinden geri gelirler. Büyükanne ise habersiz geldiklerinden dolayı onları fırçalar. Aynı zamanda ofiste bulunanlar da eve gelmişlerdir. Sasha bu olayı fırsata çevirerek Geet’e laf sokma çabalarına girer. Büyükanne ise herkese susmalarını söyleyerek nişan hazırlıklarına başladıkları haberini verir.

Dev ile Mera cephesinde ise sabırsızlık ile huzursuzluk hakimdir. Geet’in iş seyahatinden gelmesini beklemektedirler. Dev, Geet’i gördüğünde ondan özür dilemeyi bekliyordur. Mera ise her zaman onun yanında olarak onu sakinleştirmeye çalışır. Dev ise Pinky’den aldığı bir haber ile adeta yıkılır. Bu haber ise Geet’in Maan ile beraber seyahate gitmiş olmasıdır. Geet ile çok yakın olması ve Mann’ın bu konu ile ilgili bir şeyler bilip bilmediği Dev’de huzursuzluk yaratır. Dev’in çemberi giderek daraldığı için Dev, Maan ile yeniden konuşmaya çalışacaktır.

Geet banka oturarak Maan’ın söylediklerini düşünürken o taraftan geçen Mera onu görerek yanına gider. Ona çikolatasından ikram ederek dertleşmeye başlarlar fakat Mera karşısındaki kişinin Geet olduğunu farketmez.

Dev, Maan’ın yanına gittiğinde de Maan Geet’ten beklediği ama onun söylemediği sözlerin öfkesini yaşamaktadır. Dev ise tedirginlikle onu dinlemektedir. Maan ona mı laf sokuyor yoksa kendi dertleri ile mi meşgul anlamamıştır. Dev ise Maan’a nasihatlerde bulunur. Karşısındaki kişiye zaman vererek geçmişin peşini bırakmamış olduğunu ifade eder. Duyduklarının üzerine sabırsız olduğunun farkına varan Maan, Geet’i haklı bulur.

Yaralı Kalbim isimli dizinin devamında ise yaşananlar şöyledir;

Mira nişan hazırlıklarını yapmak için konağa gider ve orada Maan ile karşılaşır. Maan nişanlısının kim olduğunu uzaktan Mera’ya gösterir ve Mera şaşırır. Geet’in Maan ile nişanlanacak olması Dev adına oldukça kötü bir haber olacaktır.

Maan Geet’i nişan hazırlıklarından kaçırarak hastaneye götürür. Hastanede ki bir katı ise onun için özellikle kapattırmıştır. Artık sağlığını daha yakın olarak takip etmeleri gerektiğini söylemesi Geet’in çok hoşuna gider.

Mera öğrendiği bilgileri anlatmak istediği için Dev’in yanına gitmiştir. Dev yeniden şoka girer. Herkesin iyiliği adına bu nişana engel olmayı düşünür. Bize kalırsa da Mera Dev’i engelleyecektir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:00
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