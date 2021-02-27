Yaralı Kalbim 25. bölüm fragmanı 28 Şubat 2021 Pazar yeni bölüm özeti Kanal 7

Ertesi gün Geet ve Maan iş seyahatinden dönüşüyle büyükanne Geet ve Maan'a habersiz gittikleri için kızar. Aynı zamanda ofistekiler de eve gelmiştir. Sasha durumdan faydalanıp Geet'e laf sokmaya çalışır. Büyükaane herkesi susutrarak nişan hazırlaıklarının başladığını duyurur.

Yaralı Kalbim 26. bölümde Geet ve Maaan artık ilişkilerini ilerletmeye başlamasıyla başka gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlar. Maan bu bölümde Geet'in sevgisini görmeye ve duymaya niyetlidir. Maan aynı zamanda sevgi sözcükleri için Geet'e baskı uygulamaktadır. Geet ise bu kadar cesur olmadığı için gözlerinden her şeyin okunmasını istemektedir. İkili birbirlerine karşı açılakcakken ortaya başka engeler çıkacaktır.

Dev, Maan'ın nişanlandığını öğrendi

Dev ve Mera ise sabırsız ve huzursuzlardır. Geet'in seyahatten dönmesini bekliyolardır. Dev Geet'den özür dileyecektir. Mera da her an onun yanınd olup sakinleştirir. Dev Pinky'den bir haber öğrenir ve hayal kırıklığına uğrar. Geet'in Maan ile seyahate gittiğini öğrenir. Geet'in yakınlığından ve Maan'ın konu ile ilgili bir şeyler bilmemesinden Dev rahatsızlık duyar. Onun için halka daralmaya başlıyordur. Bu nedenle Dev Maan ile konuşmayı tekrar deneyecektir.

Geet bankta oturmuş Maan'ın dediklerini düşünüp hüzünlenmeye başlar. O anda Mera Geet'i görür ve yanına oturu. Ona çikolata vererek konuşmaya başlarlar. Tabi Mera karşsısndakinin Geet olduğunu bilmiyordur.

Dev Maan'nın yanına gittiğinde Maan Geet'den dinleyemediği sözlerin kızgınlığını yaşar. Dev ise tedirgin bir halde Maan'ı dinler. Dev Maan'a nasihatte bulunur. Karşısındaki insan zaman vermesini ve geçmişin peşini bırakmadığı hakkında sözler söyler. Maan bu sözlerden sonra sabırsız olduğunu anlar ve Geet'e hak verir.

Maan Geet ile birlikte yemek yemek ister. Geet de Maan'ın bependiği tarzda giiynmeye özen gösterir. Topuklu ayakkabı giyen Geet tam düşecekken Maan onu tutar. Maan Geet'in topuklu ayakkabıs giyidğini fark ederek Geet'e bunun gerek olmadığını söyler. Bundan sonra onu bir ömür boyu bekleyeceğini söyler. Bundan sonra gün bizim için doğacak der. Geet de Maan'dan kolyesini bir ömür boyu saklamasını ister ve Maan'ın boynuna takar.

Mera dosyaları kurcaklarken Geet'in fotoğrafını görür. Dev ile Geet'in konuştuğunu söyler. Geet'in saf olduğunu ve intikam duygusunun olmadığını söyler.

Ertesi gün Geet ve Maan için güneş açar. Nişsan hazırlıkları başlamıştır. Maan gözlerini Geet'den alamaz.

Mera konağa gelişiyle birlikte Maan'a rastlar. Maan nişsanlısını Mera'ya uzaktan gösterir. Mera Geet'i görünce inanamaz. Geet'in Maan ile nişanlanacağı görünce şok olur. Bu dev için kötü bir haberdir. Maan Geet'in özel yaptırdığı hastaneye götürür. Geet'i bu hastanede daha yakından takip ettirebileceğini gösterir ve Geet bundan etkilenir.

Mera öğrendiği ilginç biligyi Dev'e anlatmaya gider. Dev bir kez daha şaşırır. Herkesin iyiliği için nişanın olmaması gerektiğine inanır.