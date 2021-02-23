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Yaralı Kalbim 20. Bölüm Özeti ve Fragmanı

Hindistan'da büyük bir ilgi gören Yaralı Kalbim, Türkiye de Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Halk tarafından sevilen dizinin 20. bölümünde ise neler olacağı merak edildi. Geet ve Mann'in yaşayacağı yeni gelişmeler oldukça dikkat çekecek gibi duruyor. Detaylı bilgiler haberimizde..

23 Şubat 2021 Salı 00:55
Yaralı Kalbim 20. Bölüm Özeti ve Fragmanı
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Yaralı Kalbim 20. bölüm 

İstemediği bir evlilik yapmak durumunda kalan Geet ve abisinin yaptığı yanlışlar sebebi ile canı yanan Mann’in tesadüfler ile dolu aşkını konu alan dizi, Kanal 7 ekranlarında yayınlanmakta. 

Başrolünde Drashti Shami ve Gurmeet Chaudhary’nin yer aldığı dizi, Hindistan da geniş bir kitleye hitap etmiş ve oldukça sevilmişti. Türkiye’de yayınlanmaya başlayan dizi, izleyiciler tarafından oldukça sevilmekte. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen aşkın gücünü konu alan dizide heyecan hiç bitmiyor. Geet Handa köyüne mensup olan güzel bir genç kızdır. 18 yaşına gelen Geet, ailesi tarafından şirket sahibi olan Dev Khurana ile evlendirilmek istenir. Kötü bir karaktere sahip olan Dev, evli olduğu halde bunu saklar ve Geet ile evlenir. Kocası evlendikten sonra onu terk eder ve Geet köyüne dönmek zorunda kalır. Dev, para için Geet ile evlenmiştir. Geet’in karşısına Mann isimli yakışıklı bir genç çıkar ve ona yaşama umudunu tekrar verir. Yeni gelişmeler ile ekranlara gelen Yaralı Kalbim dizisinde Geet ve Mann’in geleceği yeni bölümler ile belli olacak.




Son Güncelleme: 23.02.2021 00:55
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Anahtar Kelimeler:
Yaralı KalbimKanal7
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