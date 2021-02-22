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Yaralı Kalbim 20. bölüm fragmanı 23 Şubat 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7

Hint dizisi Yaralı Kalbim 'de 20. bölüm özetinde neler olacak? Mann ve Pari'yi kıskanan Geet şimdi neler yapacak? Sürekli kavga eden Mann ve Geet aralarına kim girecek? Merakla takip edilen sevenleri tarafından dizinin yeni bölümleri ekrana gelmeye devam etmektedir.

22 Şubat 2021 Pazartesi 21:26
Yaralı Kalbim 20. bölüm fragmanı 23 Şubat 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7
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Yaralı kalbim 20.bölüm özeti

Geet, Mann’in eveleneceği kızda ki isteklerini dinlemektedir. Geet gibi giyinmeyecek, topuklu giymesini ve saçlarının kısa olmasını anlatır. Geet kız fotoğrafları ile uğraşmaktadır. Maan çok kızar. İstediği gibi kızı nereden bulacağı için. Ofise gelen kızlara bakar durur. Sasha merak eder ve Geet’ in ağzından laf lamaya çalışır. Geet ise bunun bir mülakat olduğunu söyler. Bunu üzerine Sushi Mann’in yanına gider ve ben bu işe uygunum der. Açıklama yapamayan Mann Geet’e kızar ve yanına çağırır. Dalga geçmekle onu suçlar.

Geet ve Mann evde de kavgalarını sürdürürler. O esnada evde Mann diye bağırarak bir kız güvenliklerden kaçmaktadır. Kapıyı açmasıyla beraber Mann’in kucağına düşer. Mann Geet’e bakarak işte aradığım kız tam olarak bu der. Tam istediği olan kız Pari’dir. Geet bunun üzerine kızı evden kovar. Mann ise Geet’e onu bulmasını söyler. 

Nayintara ve Dev cephesi çalkantılıdır. Dev, Nayintara ’ya sürpriz hazırlar. Nayintara ise Dev ’in Geet ile buluştuğunu düşünmektedir. Peşine dedektif takar. 

Pari Geet’ten yardım ister. Mann’in neleri sevip sevmediğini öğrenmek ister. Geet ise bir şey bilmediğini söyleyerek onu oyalar. Daha sonra Pari’ye durumu anlatır. Fakat Pari dünden razı olduğu için hemen teklifi kabul eder. Maan Pari’nin yanında Geet’e iyi davranır. Geet bu duruma çok şaşırır. Mann ise Geet’i kıskanması halinde çok mutlu olur. Mann’in bunu yapma amacı Geet’ in gitmek istemesidir. O demeden kimse gidemezmiş. Geet ve Mann kavga etmeye başlarlar. İlgi çekmeye çalışan Pari ise bayılma numarası yapar. Mann Pari’yi kucağına alır. Bunun üzerine Geet kıskanır ve bu durumdan kendisine çok kızar. 



Son Güncelleme: 22.02.2021 21:26
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Anahtar Kelimeler:
Kalbim YaralıözetHintDizi
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Yaralı Kalbim 20. bölüm fragmanı 23 Şubat 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7
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