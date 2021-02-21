Yaralı Kalbim 19. bölüm fragmanı 22 Şubat 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hint dizisi Yaralı Kalbim’in 19.bölüm fragmanı ortaya çıktı. Heyecanın hiç eksik olmadığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

Yaralı kalbim 19.bölümünde neler olacak?

İlk kez Hindistan’da 5 Nisan 2010 tarihinde ekranlara gelen ve 14 Aralık 2011 yılında final yapan Hint dizisi, ülkemizde Kanal 7 kanalında izleyici ile buluşuyor. Hindistan’da 20 dakikalık bölümleri ile 470 bölüm izleyicisi ile buluşan dizide, en iyi yönetmen dalında ödülün sahibi olmuştu. Yönetmen koltuğunda Nissar Parvez’in oturduğu, yapımını ise Gül Khan’ın üstlendiği orjinal ismi Geet – Hui Sabse Parayi olan Hint dizisi dram, romantik türleriyle seyirci karşısına çıkıyor. 19. Yeni bölümüyle 22 Şubat Pazartesi akşamı ekranlara gelecek Yaralı Kalbim, izleyicisini yine ekran karşısına bağlayacak.

Geet, hep Mann’i düşünür. Mann ise ona kötü davrandığı için kendini kötü hisseder. Mann, Geet’ten özür dilemek için çiçek alır ancak bunu yapamaz. Naintara ise Geet hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için bri kişiyle anlaşma yapar. Naintara’nın hareketlerinden şüphelenen Dev, neler olduğunu araştırır. Tüm bunlar olurken büyükanne aniden rahatsızlanır ve Geet onu hastaneye götürür. Daha sonra Dev ve Naibtara da hastaneye gelir. Bakalım Dev ile Geet karşılaşacak mı?

Yaralı Kalbim 19.bölüm fragmanı için tıklayın