Yaralı Kalbim 16.bölüm özeti 18 Şubat 2021

Kanal 7 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Yaralı Kalbim 16.bölüm özetinde Maan davetiyeyi Geet’e uzatır. Bay Kobra’nın üzüleceklerini bilen çift akşam yemeği yer. Maan ve Geet mutfak ve salon fikirlerin görülmesini ister ve oradan ayrılır. Maan Geet’e iş yemeği dışında herhangi bir konunun konuşulmamasını söyler.
Maan yanlışlıkla geet için kendisini deli edeceğini söyler. Dev gülmeye başlamasının ardından Maan gülmek için söylemediğini belirtir. Dev hala gülmeye devam etmektedir. Geet’e gaz veren pinki yemeğe gitmesi için Geet’i ikna etmeye çalışır. Aynı zamanda Dev’de Maan’i ikna etmeye çalışır.
Son Güncelleme: 17.02.2021 21:20