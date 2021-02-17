Yaralı Kalbim 16. bölüm fragmanı 18 Şubat Perşembe yeni bölüm özeti Kanal 7

Kanal 7 ekranlarının sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim’in 16.bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük bir heyecana sahne olan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.

İlk bölümü Hindistan’da 5 Nisan 2010 tarihinde yayınlanan ve 14 Aralık 2011 tarihinde final yapan Hint dizisi, ülkemizde Kanal 7 kanalında yayınlanıyor. Hindistan’da yirmişer dakikalık bölümleriyle 470 bölümle seyirci karşısına çıkan dizide, en iyi yönetmen dalında ödül kazanmıştı. Yönetmenliğini Nissar Parvez’in yaptığı, yapımcılığını ise Gül Khan’ın yaptığı asıl adı Geet – Hui Sabse Parayi olan Hint dizisi dram, romantik türleriyle seyirci karşısına çıkıyor. 16. Yeni bölümüyle 18 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak Yaralı Kalbim, seyirciyi yine ekran başına kilitleyecek.

Yaralı Kalbim dizisi 16.bölüm özeti

İstemediği bir evlilik yapan Geet ve abisinin hataları nedeniyle zor zamanlar geçiren Mann’ın tesadüfler ile dolu aşkını anlatan dizinin 16.bölümünde, Mann ile Geet’in yakınlaştığı anlar damgasını vururken Dev’le alakalı sorularda yanıt bulacak. Yaşamı hep belirsizlikler ve yıkıcı sırlar ile dolu olan Geet’in karşısına aniden çıkan Mann ile yaşadıkları büyük aşkı sonucunda neler olacağı yeni bölümde yanıt bulacak.

Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları

-Drashti Dhami (Geet)

-Gurmeet Chaudhary (Maan)

-Suhasini Mulay / Anju Mahendru (Savitri)

-Abhinav Shukla / Samir Sharma (Dev)

-Nikunj Malik (Anwesha)

-Melanie Pais (Nandini)

-Tanushree Kaushal / Usma Bachani (Parminder)

-Karishma Randhawa / Sonali Nikam (Naintara)

-Ehzaad Khan (Brij)

-Talat Rekhi (Daarji)

-Praneet Bhat (Aditya "Adi")

-Aditi Chopra (Pinky)

-Kanika Maheshwari (Sasha)

-Aakanksha Nimonkar

Yaralı Kalbim 16.Bölüm fragmanı için tıklayınız