Yaralı Kalbim 14. Bölüm fragmanı 16 Şubat Salı 2021 yeni bölüm özeti

Yaralı Kalbim dizisindeki Maan ile Geet karakterlerinin birbirilerine yakınlaşmasına tanık olduk. Geet ofisteyken kendini Maan’ın o kadar da kötü olmadığına ikna ederken Maan içeri girer ve Geet ondan daha önceki telefon görüşmesinden ötürü özür diler. Maan Geet’in kendisi hakkında nasıl düşündüğünü bildiğinden ona cennetten gelen bir melek olmadığını ve erkeklerin onun için deli olmayacağını söyleyerek onunla dalga geçer ve sinirli bir şekilde ofisten ayrılır.

Yaralı kalbim 14.bölüm özeti

Karuna hanesinde Dev sesli bir şekilde Geet’in nerede olduğunu düşünürken Naintra Dev’in arkadasında belirerek bu yüzden mi aklın beş karış havada diye Dev’e sinirlenir. Dev lafı değiştirip onu havaalanında bırakmalarının iyi olduğunu söyler. Naintra inanmışa benzer. Maan ofisine gidip Geet’i yanına ister ve artık burada çalışacaklarını söyler. Geet gözü kapalı bir şekilde oturur. Maan Geet’in bu davranışından dolayı sinirlenir ve ona bana güvenmiyor musun diye sorar. Geet artık ondan korkup şüphe etmediğini söyler ve o sırada Maan da ona doğru yürür.

Geet dik durarak senden korkmuyorum deyip aralıklı olan kapıyı kapatır. Maan ise kapının sadece dışarıdan açıldığını söyler. Geet Maan’dan kapıyı kırmasını ister. Maan ise onunla çok fazla Hint filmi izliyorsun diye dalga geçer. Geet de Maan’a memleketlerinde gençlerin kapıyı bir omuzla kırdığını söyleyerek onunla dalga geçer. Maan da ona burası Delhi diye cevap verir. Telefonlarının şarjı bittiğinden kimseyi arayamazlar.

Geet ve Maan birbirileriyle tıpkı bir kedi köpek gibi didişirken Geet Maan’a kendisinin bir bekçi olmadığını ve sesini yükseltmemesi gerektiğini söyler. Maan Geet’e ilk defa doğru bir şey söylediğini ifade eder ve pencereden bekçinin ismini bağırır. Geet çığlık atınca Maan Geet’in ağzını elleriyle kapatır.