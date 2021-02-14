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Yaralı Kalbim 13.Bölüm özeti ve 15 Şubat Pazartesi yeni bölüm fragmanı

Kanal 7 ekranlarının çok sevilen Yaralı Kalbim dizisinin 13. bölümünde neler yaşanacağını ve fragmanının çıkıp çıkmadığını merak konusu oldu. Yaralı Kalbim dizisinin 13.Bölüm özetini ve 15 Şubat Pazartesi yeni bölüm fragmanını sizler için haberimizde paylaştık.

14 Şubat 2021 Pazar 14:41
Yaralı Kalbim 13.Bölüm özeti ve 15 Şubat Pazartesi yeni bölüm fragmanı
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Kanal 7'nin sevilen Hint dizisi Yaralı Kalbim'in 13. bölümünde Geet'in parti kıyafeti dikkat çekmişti. Sasha ve Tasha Geet'in kıyafetini yırtıp onu rezil ederek işe bir daha gelmemesi isterler ama Maan, Geet'in zor durumda olduğunu fark ederek ona ceketini verir ve kıyafetlerini getirmeye gider. O sırada Dev ile Nayintara partiye gelirler ve Geet'in beyaz ceketle yanlarından geçtiğini fark eden Dev ceketin Maan'a ait olduğunu anlar ve aralarında bir şeylerin olduğunu sezmektedir. Maan ise Geet'i bulur ve siler ve kıyafetlerini değiştirmesi için Dev'den odasının anahtarını ister. Dev ve Nayintara'nın Geet'i görmemesi için Maan onları durdurur ve anahtarı alır. Diğer gün Maan yaşananları değerlendirmek için toplantı yapar o sırada Adi her şeyi anlatacakken Sasha araya girer ve durum değerlendirmesi yapar. Geet'in bir daha iş yerine gelmeyeceğini öğrenen Maan ise onu geri getirmemin yollarını arar ve dosyalardan birisini odaya saklayıp Geet'in evine gider ve onu kızdırır. Geet'in yokluğunu fırsat bilip onu yerini almak isteyen Sasha'ya toplantıda dosyayla birlikte gelen Geet göz dağı vererek her şeyi bildiğini ima eder. Maan ise Geet'in dosyayı nasıl bulduğunu merak eder ama Geet, Maan'ın geri gelmesi için dosyayı sakladığının farkındadır. Geet olaylardan sona Maan'a teşekkür etmek amaçlı ofise gül getirir ama Maan güllerden nefret etmektedir. İkisi arasında yaşanan gerginlikten sonra Geet, Maan'a trip atar ve Maan ona susmasını söylediği için telefonlara bakmaz ve hiç konuşmaz. Ama Maan, Geet'i konuşturmaya çabalar. Evde ise Maan'ın evlenmesi gerektiği konuşulur bu sırada Dev Nayintara'ya Maan için köyden bir kız almaları gerektiğini söyler ve bu söz Dev ile Nayintara’nın arasının açılmasına neden olur. Dev ise Maan telefonunu evde unuttuğu için ona telefonu götürmeye gider fakat o sırada Geet'in işten çıkıp taksi beklediğini görür ve gözlerine inanamaz. Bu sırada ise Geet taksiye binip gider. 

Yaralı Kalbim dizisinin 13.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. 



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:41
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Anahtar Kelimeler:
Yaralı Kalbim13.bölümKanal 7
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