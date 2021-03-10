Yaralı Kalbim 10 Mart Çarşamba neden yok, bitti mi? Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Türkiye’de Şubat 2021’de yayınlanmaya başlayan Yaralı Kalbim adlı dizi, izleyenleri tarafından yoğun bir ilgi görüyor.
Keyifle izlenen Yaralı Kalbim dizisindeki gelişmeleri yakından takip eden izleyici bugün diziyi yayın akışında göremeyince büyük bir üzüntü yaşadı. Hem Hindistan hem de Türkiye’de haftanın her günü yayınlanmakta olan ve yeni bölümleri izleyici tarafından intenette sorgulanan dizinin bugünkü bölümü kanalın yayın akışında yer almıyor.
Kanal 7 bugün dizinin merakla beklenen yeni bölümü yayınlanmadı. Yaralı Kalbim dizisi, kanalın yayın akışından çıkarıldı.
10 Mart 2021 Çarşamba Günü Kanal 7 Yayın Akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:50 Alın Teri
09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
11:50 Tatlı Bela
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Miraç Kandili Özel
23:20 Ah Kalbim
Dizinin bu akşamki bölümünün yayınlanmama sebebi ise yerine Miraç Kandili Özel yayın programının olmasından kaynaklanıyor.