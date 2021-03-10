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Yaralı Kalbim 10 Mart Çarşamba neden yok, bitti mi? Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal 7 ekranlarında yakından takip edilen Yaralı Kalbim dizisinin bu akşamki yeni bölümü yayınlanmıyor. İşte detaylar..

10 Mart 2021 Çarşamba 15:47
Yaralı Kalbim 10 Mart Çarşamba neden yok, bitti mi? Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Türkiye’de Şubat 2021’de yayınlanmaya başlayan Yaralı Kalbim adlı dizi, izleyenleri tarafından yoğun bir ilgi görüyor. 

Keyifle izlenen Yaralı Kalbim dizisindeki gelişmeleri yakından takip eden izleyici bugün diziyi yayın akışında  göremeyince büyük bir üzüntü yaşadı. Hem Hindistan hem de Türkiye’de haftanın her günü yayınlanmakta olan ve yeni bölümleri izleyici tarafından intenette sorgulanan dizinin bugünkü bölümü kanalın yayın akışında yer almıyor.

Kanal 7 bugün dizinin  merakla beklenen yeni bölümü yayınlanmadı. Yaralı Kalbim dizisi, kanalın yayın akışından çıkarıldı. 

10 Mart 2021 Çarşamba Günü Kanal 7 Yayın Akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:50 Alın Teri

09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

11:50 Tatlı Bela

14:20 Mutfağım Şahane

15:20 Masum

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Miraç Kandili Özel

23:20 Ah Kalbim

Dizinin bu akşamki bölümünün yayınlanmama sebebi ise yerine Miraç Kandili Özel yayın programının olmasından kaynaklanıyor.



Son Güncelleme: 10.03.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
Yaralı KalbimDiziFinal
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