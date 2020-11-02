Yanımda Kal filmi TV’de ilk kez bu akşam Kanal D’de

Yanımda Kal filmi konusu nedir?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul,ve Murat Aygen’in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği ‘’ filmi, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak sinema filminde, genç bir iş adamı olan Emir’in hayatı çalışmakla geçer. Tüm hayatını çalışmaya adayan Emir, sonunda istediği konuma ulaşır. İşkolik Emir’in hayatı, Zeynep ile karşılaşmasıyla tamamen değişir. Zeynep, sokak şarkıcısı ve deli dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu karşılaşan Zeynep ve Emir birbirlerine aşık olur. Ancak çiftin mutluluğu Zeynep’in hastalığa yakalanması ile yarım kalır.