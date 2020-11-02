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Yanımda Kal filmi TV’de ilk kez bu akşam Kanal D’de

Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral ve Murat Aygen'in başrollerinde olduğu Yanımda Kal filmi TV'de ilk kez bu akşam Kanal D'de izleyici ile buluşacak.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:34
Yanımda Kal filmi TV’de ilk kez bu akşam Kanal D’de
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Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral ve Murat Aygen’in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu’nun üstlendiği ‘Yanımda Kal’ filmi, bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Yanımda Kal filmi konusu nedir?

Televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak sinema filminde, genç bir iş adamı olan Emir’in hayatı çalışmakla geçer. Tüm hayatını çalışmaya adayan Emir, sonunda istediği konuma ulaşır. İşkolik Emir’in hayatı, Zeynep ile karşılaşmasıyla tamamen değişir. Zeynep, sokak şarkıcısı ve deli dolu genç bir kızdır. Bir tesadüf sonucu karşılaşan Zeynep ve Emir birbirlerine aşık olur. Ancak çiftin mutluluğu Zeynep’in hastalığa yakalanması ile yarım kalır.



Son Güncelleme: 02.11.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
Meriç AralYanımda Kalçağlar Ertuğrul
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