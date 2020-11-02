Yanımda Kal filmi nerede çekildi? Yanımda Kal filminin konusu ve oyuncuları

2 Kasım günü Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan Yanımda Kal sinema filmini konusu araştırılmaya başlandı. 2018 yılında vizyona giren film Mustafa Uğur Yağcıoğlu yönetmenliğinde beyaz perdeye taşındı.

Yanımda Kal filminin konusu nedir?

Yanımda Kal oyuncu kadrosu

İşkolik bir adam ve sokak sanatçısı kızın hikayesinin anlatıldığı Yanımda Kal filminde işçi sınıfı aileden gelen Emir’in hayatı çalışmakla geçmektedir. Hayatındaki her şeyi geri plana atıp 7-24 çalışan Emir, yatırım bankasında çalışmış ve hayatını işe adadığından ilişki kurmakta zorlanmaktadır. Emir, Zeynep ile karşılaşınca işler bambaşka bir hal almaya başlar. Zeynep, sokak şarkıcısıdır ve neşe dolu genç bir kızdır. Emir, Zeynep ile adeta hayatında bambaşka bir döneme başlar ancak Zeynep’in hastalığa yakalanması ile her şey yarım kalır.

Romantik türdeki Yanımda Kal filminde Çağlar Ertuğrul, Meriç Aral ve Murat Aygen rol almaktadır.