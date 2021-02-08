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Yamaç, Afganistan'dan kurtulup Çukur'a geri dönebilecek mi? Çukur yeni bölümde neler olacak?

Show TV’nin çok sevilen dizisi Çukur’un bu akşam yayınlanacak olan bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Çukur’un bu akşam yayınlanacak olan bölümünde neler olacak? detaylar haberimizde yer almaktadır.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:35
Yamaç, Afganistan'dan kurtulup Çukur'a geri dönebilecek mi? Çukur yeni bölümde neler olacak?
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Bu akşam 115. bölümü yayınlanacak olan Show TV’nin Çukur dizisinde neler olacağı merak konusu oldu. Çukar dizisinde Yamaç’ın bir anda ortadan kaybolmasıyla Koçovalılar’ı endişelendirse de Vartolu’nın Cumali Amca ile beraber Çukur’a geri dönmesi aile büyük bir sürpriz ile karşı karşıya bırakacak. Kulkan tarafından Afganistan’da tutulan Yamaç’ın ise kurtulup kurulamayacağı merakla beklenilecek. Yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün yaptığı, senaryosunun ise Gökhan Horzum’un yazdığı Çukur dizisinin oyuncu kadrsunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya ve İlkay Akdağlı gibi ünlü oyuncular bulunmaktadır.

Çukur dizisinin 115. Bölüm ön izleme sahnesini izlemek için tıklayınız.

  



Son Güncelleme: 08.02.2021 14:35
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurShow TvYeni Bölüm
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