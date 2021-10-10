Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?

Sakarya Fırat, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz ve daha nice başarılı yapımla izleyenlerin beğenisini kazanan usta yönetmen Osman Sınav, yeni bir proje için kolları sıvadı. Sınav’ın yönetmenlik koltuğunda oturacağı Yalnız Kurt dizisi seyircilerin gündeminde yer alıyor. Peki Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?

Yalnız Kurt Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor?

Yalnız Kurt Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Osman Sınav’ın yönetmen olacağı senaristlik görevini Murat Koca ve Alper Eze’nin üstleneceği Yalnız Kurt dizisinin yayın tarihi belli oldu. İddialı yapımın Şubat 2022 ayındaekranlarında yayın hayatına başlayacağı öğrenildi.

ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un oyuncu kadrosu da yavaş yavaş netlik kazanıyor. Edinilen son bilgilere göre Cihan Ünal (Davut) ve Hasan Denizyaran (Alpay Kurtdoğlu) başrol oyuncusu olarak yapımda bulunacak.