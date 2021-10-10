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Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?

Başarılı yönetmen Osman Sınav’ın yer alacağı Yalnız Kurt dizisi dizi dünyasının gündemine oturdu. Peki Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm soruların yanıtları...

10 Ekim 2021 Pazar 13:54
Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
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Sakarya Fırat, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz ve daha nice başarılı yapımla izleyenlerin beğenisini kazanan usta yönetmen Osman Sınav, yeni bir proje için kolları sıvadı. Sınav’ın yönetmenlik koltuğunda oturacağı Yalnız Kurt dizisi seyircilerin gündeminde yer alıyor. Peki Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yalnız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?

Yalnız Kurt Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Başlıyor?

Osman Sınav’ın yönetmen olacağı senaristlik görevini Murat Koca ve Alper Eze’nin üstleneceği Yalnız Kurt dizisinin yayın tarihi belli oldu. İddialı yapımın Şubat 2022 ayında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacağı öğrenildi.

Yalnız Kurt Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un oyuncu kadrosu da yavaş yavaş netlik kazanıyor. Edinilen son bilgilere göre Cihan Ünal (Davut) ve Hasan Denizyaran (Alpay Kurtdoğlu) başrol oyuncusu olarak yapımda bulunacak.


Son Güncelleme: 10.10.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
Osman SınavDiziYalnız KurtATV
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