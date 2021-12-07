Yalancılar ve Mumları dizisinin Şebnem'i kimdir?

Fox TV'nin en yeni yapımlarından Yalancılar ve Mumları dizisi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Diziseverlerin merakla beklediği bir diğer konunun başında dizi karakterlerin hangi oyuncular tarafından canlandırıldığı sorusu geliyor.

Yalancılar ve Mumları dizisinin yayınlanan tanıtım fragmanları ile seyircide oldukça merak uyandırdı. Dizide Şebnem karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği merak ediliyor. Dizide Şebnem karakterinicanlandırıyor.

Burcu Gölgedar, 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi. Öğrenimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan oyuncu ilk oyunculuk deneyimini Kanal D'de ekranlara gelen Güneşi Beklerken dizisi ile yaptı. Daha sonra Star TV'de Avlu dizisinde rol alarak oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye, oyunculuğunu daha da üst seviyelere çıkarmayı başardı. Şimdilerde ise Fox TV'nin en yeni dizilerinden Yalancılar ve Mumları ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Dizi, yayınlanacak ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe günü seyircisiyle buluşuyor.