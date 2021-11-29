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Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinde ne anlatıldığı merak edildi. Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkatleri üzerine toplayan Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu araştırılmaya başlandı. Peki Yalancılar ve Mumları dizisinde ne anlatılıyor? Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

29 Kasım 2021 Pazartesi 01:32
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
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Fox TV ekranlarında 30 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek yeni dizi Yalancılar ve Mumları'nın konusu merak edildi. Birinci fragmanı yayınlanan Yalancılar ve Mumları dizisinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturmakta, senaryosunu ise Nermin Yıldırım yazmaktadır. Dram türü olan Yalancılar ve Mumları dizisinde 4 arkadaşın hayatı anlatılmaktadır. 

Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?

Elif, Şebnem, Ceyda ve Meliha isimli 4 yakın arkadaşın yaşayacakları aşk hayatı, ilişkileri, sırları, yalanları ve en önemlisi 4 arkadaşın birbirleriyle olan ilişkileri anlatılacaktır. Elif, hayatın kırılma noktasında olan ve eşi Engin'in koybolması problemi ile uğraşan, kızı Sumru ile ayakta durmaya çalışan aynı zamanda bir kafe işletmektedir. Elif'in yolu birgün kızının arkadaşı Pelin'in babası Yakup ve Bakıcısı Şerife ile kesişir. hayatı gitgide zorlaşan Elif, yaşadığı bu zorlu hayatta arkadaşlarından destek almaktadır. Arkadaşları Meliha, Şebnem ve Ceyda yakın arkadaşları Elif'e destek olmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu noktada yakın arkadaş olan 4 kişinin aşk hikayeleri, arkadaşlık ilişkileri ve sırları, birbirlerine olan yalanları anlatılacaktır. 30 Eylül Perşembe akşamı Fox TV'de yayınlanacak olan Yalancılar ve Mumları dizisi yayınlanan fragmanları ile dikkatleri üzerine çekmeye başardı. 

Son Güncelleme: 29.11.2021 01:32
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