Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakteri kimdir?

Fox TV'nin en yeni yapımlarından olan Yalancılar ve Mumları dizisi için meraklı bekleyiş sürüyor. İzleyiciler, dizinin yayınlanan tanıtım fragmanlarına oldukça büyük ilgi gösteriyor. Heyacanla beklenen Yalancılar ve Mumları dizisi, 30 Eylül Perşembe günü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizi, İngiliz yapımı bir uyarlama dizisi olarak karşımıza geliyor.

İzleyenler dizideki Şerife rolünü oynayan kişinin kim olduğunu merak ediyor. Dizide Şerife karakterini canlandıran isim oyuncu. 1979 yılanda İstanbul'da doğan yetenekli oyuncu Melike Güner, eğitimini İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'de tamamladı. Sinemada ilk başrol deneyimini 2011 yapımı İncir Reçeli filmiyle yaptı. Yine aynı yıl televizyonlarda ekranlara gelen ve pekçok izleyici tarafından beğenilen Doktorlar dizisinde Zenan karakterini canlandırdı. Daha sonra 2013 yılında Ali Haydar Bozkurt ile evlenen güzel oyuncu iki çocuk sahibi oldu.

Şimdilerde ise yeni dönemde Fox TV'de yayınlanacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.