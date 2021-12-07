İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Yalancılar ve Mumları dizisi yabancı diziden uyarlama mı?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinin yabancı dizilerden uyarlama olup olmadığı merak edildi. Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkatleri üzerine toplayan Yalancılar ve Mumları dizisinin uyarlama olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Yalancılar ve Mumları dizisi yabancı dizilerden uyarlama mı? detaylar haberimizde yer almaktadır.

07 Aralık 2021 Salı 21:16
Yalancılar ve Mumları dizisi yabancı diziden uyarlama mı?
Takip Et:
Fox TV ekranlarında 30 Eylül Perşembe akşamı yayın hayatına başlayacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinin yabancı dizilerden uyarlama olup olmadığı merak edildi. Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkatleri üzerine toplayan Yalancılar ve Mumları dizisinin uyarlama olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Medyapım Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy, Doctor Fostor uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin büyük ilgi görmesinden sonra 4 farklı kadının hayatını konu alan Yalancılar ve Mumları dizisininde büyük ilgi göreceğini düşünerek İngiliz yapımı olan Mistresses dizinden uyarlama olarak Türk televizyonlarında seyirci ile buluşturacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Slovakya, Güney Kore ve Japonya gibi birçok ülke tarafından uyarlanan Mistresses dizisi Yalancılar ve Mumları dizisiyle Türkiye'de uyarlanacaktır.

Mistresses dizisinin konusu

Trudi, Jessica, Katie ve Shiobhan isimli 4 yakın arkadaşın hayatı anlatılmaktadır. Katie bir doktordur ve hastalarının birisiyle yasak aşk yaşamaktadır, Trudi kocasını 11 Eylül olaylarında kaybetmiş ama cesedini hala bulamamış dul bir kadındır, Jessica grubun en başına buyruk ve cinsellikte sınır tanımayan kişidir, Shiobhan ise uzun yıllardır mutlu bir evliliği olan başarılı bir avukattır.  

Son Güncelleme: 07.12.2021 21:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yalancılar Ve MumlarıMistressesYalancılar Ve Mumları Dizisi Uyarlama Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu
Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu
Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?
Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakteri kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakteri kimdir?
FOX TV Yalancılar ve Mumları dizisi hangi ilde çekiliyor?
FOX TV Yalancılar ve Mumları dizisi hangi ilde çekiliyor?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Şebnem'i kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Şebnem'i kimdir?
Netflix Gazap Ateşi filminin konusu nedir?
Netflix Gazap Ateşi filminin konusu nedir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Anatomi adlı filmin teması nedir? Konusu ve yorumu
En çok yatırım yapılan kripto paralar
İhbar Tazminatı ödeme süresi nedir? İhbar tazminatı hangi durumlar sonrası ödenmelidir?
Fox TV Yalancılar ve Mumları Yakup kimdir?
Nursel Köse kimdir, nerede doğmuştur? Nursel Köse evli mi? Nursel Köse kaç yaşında?
Yalancılar ve Mumları dizisinin Ceyda'sı kimdir?
Yalancılar ve Mumları dizisinde Şerife karakteri kimdir?
Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
CNC tezgah işçisi maaşı ne kadar? CNC tezgah işçisi ne iş yapar?
Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Banka kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Kredi notu hesaplama işlemleri
Bitlis Belediyesi Yardım Parası Başvurusu
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Fox TV Yalancılar ve Mumları Engin gerçekte kim? Fox TV Yalancılar ve Mumları karakterlerinden Engin izleyenlerin merak konusu oldu
Artvin Belediyesi'nin yaptığı yardımlar için başvuru ve sorgulama
Netflix Gazap Ateşi filminin konusu nedir?
Habis filminin konusu ve yorumu nedir? Korku filmlerinin lider isimlerinden James Wan, Habis filminin başında yer alacak

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.