Yalancılar ve Mumları dizisi yabancı diziden uyarlama mı?

Fox TV ekranlarında 30 Eylül Perşembe akşamı yayın hayatına başlayacak olan Yalancılar ve Mumları dizisinin yabancı dizilerden uyarlama olup olmadığı merak edildi. Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkatleri üzerine toplayan Yalancılar ve Mumları dizisinin uyarlama olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Medyapım Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy, Doctor Fostor uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin büyük ilgi görmesinden sonra 4 farklı kadının hayatını konu alan Yalancılar ve Mumları dizisininde büyük ilgi göreceğini düşünerek İngiliz yapımı olan Mistresses dizinden uyarlama olarak Türk televizyonlarında seyirci ile buluşturacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Slovakya, Güney Kore ve Japonya gibi birçok ülke tarafından uyarlanan Mistresses dizisi Yalancılar ve Mumları dizisiyle Türkiye'de uyarlanacaktır.

Mistresses dizisinin konusu

Trudi, Jessica, Katie ve Shiobhan isimli 4 yakın arkadaşın hayatı anlatılmaktadır. Katie bir doktordur ve hastalarının birisiyle yasak aşk yaşamaktadır, Trudi kocasını 11 Eylül olaylarında kaybetmiş ama cesedini hala bulamamış dul bir kadındır, Jessica grubun en başına buyruk ve cinsellikte sınır tanımayan kişidir, Shiobhan ise uzun yıllardır mutlu bir evliliği olan başarılı bir avukattır.