Yalancı dizisinin; oyuncuları, karakterleri ve konusu nedir?

Süreç Film'in imzasını taşıyan 'Yalancı' dizisi Kanal D ekranlarının yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor. Başrollerini Kadir Doğulu ve Ceren Moray'ın paylaşacağı söylentisi netleştiği anda sitemizde yerini alacaktır. Sözleşmelerini imzalarlarsa kesinleşerek sizlerle paylaşacağız.

Ceren Moray, 1985 Diyarbakır doğumludur. Dizi ve sinema oyuncusudur. Pera Güzel Sanatlar bölümünde eğitim almıştır. Haliç Üniversitesi 2009 mezunudur. Küçük yaşta oyunculuğa başlamıştır. Doktorlar, Avlu, Kavak Yelleri, O Hayat Benim gibi ses getiren yapıtlarda oynamıştır.

Kadir Doğulu, 1982 Mersin doğumludur. Dizi ve sinemalarda oynayarak mankenlik de yapmaktadır. Dizi hayatı 'Küçük Sırlar'la başlayan Doğulu, Hande Yener'in klibinde de oynamıştır. Modacı ve müzisyen Kemal Doğulu ile kardeştir. Neslihan Atagül ile evlenmiştir. Yer aldığı projeler; Küçük Sırlar, Fatih Harbiye, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Pis Yedili gibi uzun soluklu dizilerde yer almıştır.

'Yalancı' konusu nedir?

Konusu henüz bilinmeyen dizi yazın yayınlanmaya hazırlanmaktadır. Oyuncu kadro seçimleri devam etmektedir. Romantik komedi türünde çekileceği söylenmiştir.