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Yalancı dizisi oyuncusu Doruk Gürsoy kimdir ?

Yeni sezona damga vuracak dizilerden biri olan Yalancı, bu Cuma saat 20.00’de izleyicilerle buluşuyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi seyirciler tarafından merak ediliyor. Yalancı adlı dizide rol alan Doruk Gürsoy’u canlandıran Fatih Berk Şahin araştırılıyor. İşte Yalancı dizisi oyuncuları ve detaylar…

14 Aralık 2021 Salı 14:20
Yalancı dizisi oyuncusu Doruk Gürsoy kimdir ?
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Show TV’de bu Cuma yayınlanması beklenen Yalancı dizisinin oyuncuları ve konusu büyük ilgi gördü. Dizinin ilk tanıtımın ardından seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Merakla beklenen Yalancı dizisinin oyuncularından Fatih Berk Şahin ile ilgili detayları sizler için hazırladık…

Yalancı “Doruk Gürsoy”

Yalancı dizisinin başrolünde yer alan Mehmet Emir Gürsoy’un oğlu olarak ekranlara gelen Doruk Gürsoy birçok kişi tarafından araştırılıyor. Henüz başlamasa da büyük ilgi gören dizide Doruk karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Babası doktor olan ve annesiz büyüyen Doruk, Fatih Berk Şahin tarafından canlandırılacak. Bugüne kadar şımarıklıkla yetiştirilen bu çocuğun yanlış kararları hayatını alt üst edecek. 

Fatih Berk Şahin kimdir?

Doruk karakterine hayat veren Fatih Berk Şahin, 2004 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamlayan genç oyuncu, kariyerine 2020 senesinde Netflix’te yayınlanan Geçen Yaz dizisi ile adım atmıştır. Şimdi ise kariyerinin henüz başlarında olan bu genç, Yalancı dizisi ile ekran karşısına geçecek.  Resim konusunda da başarılı olan yetenekli oyuncu güler yüzü ile izleyenlerin beğenisini kazanıyor.


Son Güncelleme: 14.12.2021 14:20
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Fatih Berk ŞahinShow TvDoruk Gürsoy Gerçek Adı
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