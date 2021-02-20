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Yalancı dizisi hakkında merak edilenler

Yeni Gelin, Kuzey Yıldızı gibi sevilen dizilerin yapımcısı, yeni bir diziye hazırlanıyor. Yalancı dizisinde kimler yer alacak? İngiliz dizisinden uyarlanan Yalancı hakkında detaylar merak edilmektedir.

20 Şubat 2021 Cumartesi 11:05
Yalancı dizisi hakkında merak edilenler
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Süreç Film tarafından yeni bir dizi hazırlanıyor. Dizinin adı Yalancı olacak. Yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar merak edilmektedir.

Dizinin yönetmeni Hülya Gezer olacaktır. Gezer, Hekimoğlu dizisinin de yönetmenidir. Yalancı, Liar isimli bir İngiliz dizisinden uyarlanacaktır. Dizi, Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili detaylar açıklanmamıştır.

Dizinin konusu

Uzun süreli ilişkisinden ayrılmış olan Laura, bir lise öğretmenidir. Sınıftaki öğrencilerden biri olan Luke’ nin doktor babası Andrew ile çıkmaya başlar. Hikayenin başlangıcı bu olaydır. Laura ve Andrew yemeğe çıkararak güzel bir zaman geçirirler. Ertesi gün Laura, Andrew tarafından tecavüze uğradığını söyler fakat bunu kanıtlayacak delile sahip değildir. Andrew, herhangi bir olay olmamış gibi savunma yapar.



Son Güncelleme: 20.02.2021 11:05
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Anahtar Kelimeler:
YalancıYeni Dizi
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