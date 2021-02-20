Yalancı dizisi hakkında merak edilenler

Süreç Film tarafından yeni bir dizi hazırlanıyor. Dizinin adı Yalancı olacak. Yeni dizinin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar merak edilmektedir.

Dizinin yönetmeni Hülya Gezer olacaktır. Gezer, Hekimoğlu dizisinin de yönetmenidir. Yalancı, Liar isimli bir İngiliz dizisinden uyarlanacaktır. Dizi, Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Dizinin konusu

Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili detaylar açıklanmamıştır.

Uzun süreli ilişkisinden ayrılmış olan Laura, bir lise öğretmenidir. Sınıftaki öğrencilerden biri olan Luke’ nin doktor babası Andrew ile çıkmaya başlar. Hikayenin başlangıcı bu olaydır. Laura ve Andrew yemeğe çıkararak güzel bir zaman geçirirler. Ertesi gün Laura, Andrew tarafından tecavüze uğradığını söyler fakat bunu kanıtlayacak delile sahip değildir. Andrew, herhangi bir olay olmamış gibi savunma yapar.