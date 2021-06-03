Yakışıklı oyuncu Umut Ekrem Danler kimdir?

Oynadığı dizi ve sinemalarda büyük beğeni toplayan Umut Ekrem Danler Yozgatlıdır. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hayata gözleri açan yetenekli oyuncu ilk ve ortaokul öğrenimini burada tamamlamıştır.

Daha sonra çocukluk hayali olan oyunculuk eğitimi için Devlet Tiyatrolarına kaydını yaptırdı ve buradan mezun oldu.

Şuan istanbul'da ikamet eden ünlü oyuncu 1992 doğumludur yani 29 yaşındadır. Genç oyuncu dizi sektöründe ilk deneyimini Deniz Yıldızı adlı dizide ogerçekleştirdi. 2018 yılında yönetmenliğini Tuncer Gürbüz’ün yaptığı “Cin Çeşmesi” isimli gerilim ve korku filminde “Ejder Hoca” karakterine hayat vermiş başarılı bir oyunculuk öneği göstermiştir.