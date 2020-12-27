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Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu

Yakışıklı oyuncunun hayranları Mert Yazıcıoğlu yeni dizisi ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak sorularını merak ediyordu. Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu Bir Annenin Günahı dizisiyle ekranlara dönecek.

27 Aralık 2020 Pazar 18:22
Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu
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Son dönemin parlayan isimlerinden genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor. Yakışıklı oyuncunun hayranları hangi dizide yer alacağını merak ediyor.

10 Mayısıs 1993 yılında dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Yakışıklı oyuncu ilk olarak Dedemin İnsanları adlı filmde kamera karşısına geçmiş ardından Kayıp Şehir, Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi önemli yapımlarda yer almıştır. Yazıcıoğlu son olarak Netflix üzerinden yayınlanan Aşk 101 adlı dizide yer almıştı. Yakışıklı oyuncu yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak Bir Annenin Günahı dizisinde Yusuf karakterine hayat verecek.



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:22
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Anahtar Kelimeler:
Mert YazıcıoğluBir Annenin GünahıDizi
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