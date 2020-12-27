Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ekranlara dönüyor? Yeni dizisi belli oldu

Son dönemin parlayan isimlerinden genç oyuncuekranlara dönüyor. Yakışıklı oyuncunun hayranları hangide yer alacağını merak ediyor.

10 Mayısıs 1993 yılında dünyaya gelen Mert Yazıcıoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Yakışıklı oyuncu ilk olarak Dedemin İnsanları adlı filmde kamera karşısına geçmiş ardından Kayıp Şehir, Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi önemli yapımlarda yer almıştır. Yazıcıoğlu son olarak Netflix üzerinden yayınlanan Aşk 101 adlı dizide yer almıştı. Yakışıklı oyuncu yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak Bir Annenin Günahı dizisinde Yusuf karakterine hayat verecek.