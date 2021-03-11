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Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Film ile ilgili merak edilen her şeyi haberimizde bir araya getirdik.

11 Mart 2021 Perşembe 20:26
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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Başrollerinde Kemal Sunal ve Ayşegül Uygurer'in yer aldığı Yakışıklı filmi, Yeşilçam sinemasının köklenmiş filmlerindendir. Film 80'lerde çekilmiş olmasına karşın aldığı telsizde bir kadınla konuşan ve konuştuğu kadına aşık olan sonrasında ise kadınla evlenen Yakışıklı'nın öyküsünü konu almaktadır.

Yakışıklı filmi, maddi olanaksızlıkların insanın gücünü ne kadar zorlayabileceğini, o dönemdeki güçlükleri ve sınıfsal ayrılıkların ne kadar belirgin sınırlar ile belirlendiğini tüm izleyenlerin gözü önüne sermektedir. Yakışıklı, maddi olanaksızlara karşın sevdiği kadınla evlenen Selim'in, Aliye ile tanışma hikayelerini ve evliliklerini ekrana taşıyor.

Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yakışıklı filmi Yeşilçam klasikleri listesinde bulunmaktadır. 1987'de İstanbul'da çekilmiş bir Türk filmidir.

Yakışıklı filminin konusu nedir?

Selim, yaşamını kamyonet ile gazete dağıtarak kazandığı para ile idame ettiren bir adamdır. Selim bir arkadaşında telsiz görür ve hoşuna gider. Sonrasında kendisi de telsiz alır ve aldığı telsiz ile görüşmeler yapmaya başlar. Selim, telsizi kullanırken takma adını Yakışıklı yapar.

Yakışıklı, telsizde konuşarak tanıştığı Aliye ile sevgili olmaya, sonrasında ise evlenmeye karar verir. Hayat şartları dolayısıyla hem Selim'in hem de Aliye'nin ailesi bu evliliğe karşı çıkar. Parasal sıkıntılar, olanaksızlıklar ve daha başka birçok problem ile savaş vermeye başlayan Aliye ve Selim, yine de tüm olanaksızlıklara rağmen evlenmeyi başarırlar.

Yeni evlenen çift, her yeri soruşturmalarına karşın bir ev tutamazlar ve evsiz kalırlar. Bu kadar aramadan sonra yaşadıkları bu durum Selim'in canına yeter ve eşi Aliye'yi de yanına alıp yeni yapılmış olan bir site bulur. Bu sitedeki apartmanlardan boş bir daireye girer ve ne pahasına olursa olsun evden gitmeyeceğini söyler.

Yakışıklı film oyuncuları

Kemal Sunal - Selim

Ayşegül Uygurer - Aliye

Ülkü Ülker - Mualla

Tuncer Sevi - Mualla'nın Kocası

Muharrem Gürses - Selim'in Dedesi

Güzin Özipek - Selim'in Annesi

Renan Fosforoğlu - Aliye'nin Babası

Hüseyin Kutman - Yazı İşleri Müdürü (Ragıp Bey)



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:26
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Anahtar Kelimeler:
Kemal SunalYakışıklı Filmi
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