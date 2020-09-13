Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler? Kazım Koyuncu'yu anlatan film!

Dram türünde bir film olan Yağmur: Kıyamet Çiçeği adlı film kadrosunda bulunan isimler ile birlikte dikkat çekmektedir. Bir Onur Aydın filmi olan Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu ile izleyicilerden tam not almıştır.

Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir?

Onur Aydın tarafından kaleme alınan ve yönetilen Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi Kazım Koyuncu’nun hayat hikayesini anlatmaktadır. Kazım Koyuncu’nun üniversite öğrencisi olduğu yılları anlatan ve ünlü sanatçının o dönemde yaşadığı siyasi ayrımları ele alan filmde, oyuncunun okulu bırakıp nasıl müzik alanına girdiği aktarılıyor.

Filmin kadrosunda Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli gibi ünlü isimler bulunmaktadır.

Nerede, ne zaman çekildi?

2014 yılı yapımı olan film Trabzon’da çekilmiştir.