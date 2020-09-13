İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Test sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın telefonda motivasyon konuşması yaptı
Test sonucu pozitif çıkan Sergen...
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin şehit olduğunu açıkladı
İçişleri Bakanlığı Yüksekova'da 1 askerin...
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete karşı ayağa kalktı! 20 bin kişi protesto düzenledi
İspanya'da aşırı sağ gruplar hükümete...
Iğdır'da karantinada olması gereken bir kişi Kars'ta yakalandı
Iğdır'da karantinada olması gereken bir...

Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler? Kazım Koyuncu'yu anlatan film!

Son günlerde en çok araştırılan konulardan birisi Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi olmuştur. Onur Aydın tarafından yapılan film Kazım Koyuncu'nun hayat hikayesinden yola çıkılarak yapılmıştır.

13 Eylül 2020 Pazar 18:54
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları kimler? Kazım Koyuncu'yu anlatan film!
Takip Et:

Dram türünde bir film olan Yağmur: Kıyamet Çiçeği adlı film kadrosunda bulunan isimler ile birlikte dikkat çekmektedir. Bir Onur Aydın filmi olan Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu ile izleyicilerden tam not almıştır.

Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu nedir?

Onur Aydın tarafından kaleme alınan ve yönetilen Yağmur Kıyamet Çiçeği filmi Kazım Koyuncu’nun hayat hikayesini anlatmaktadır. Kazım Koyuncu’nun üniversite öğrencisi olduğu yılları anlatan ve ünlü sanatçının o dönemde yaşadığı siyasi ayrımları ele alan filmde, oyuncunun okulu bırakıp nasıl müzik alanına girdiği aktarılıyor.


Filmin kadrosunda Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli gibi ünlü isimler bulunmaktadır.

Nerede, ne zaman çekildi?

2014 yılı yapımı olan film Trabzon’da çekilmiştir.



Son Güncelleme: 13.09.2020 18:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yağmur: Kıyamet ÇiçeğiFilmKazım Koyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sibel Turnagöl: 30 yaş üstü oyunculara haksızlık yapılıyor
Sibel Turnagöl: 30 yaş üstü oyunculara haksızlık yapılıyor
Acun Ilıcalı yaşlı hayranına sürpriz ziyaret
Acun Ilıcalı yaşlı hayranına sürpriz ziyaret
Yasmin Erbil'in İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol annesi Nergis Kumbasar'la ilgili yaptığı paylaşım güldürdü
Yasmin Erbil'in İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol annesi Nergis Kumbasar'la ilgili yaptığı paylaşım güldürdü
Kuaförüm Sensin jüriliğinde Bülent Ersoy niçin yok, neden ayrıldı? Fatih Ürek yeni sezonda Kuaförüm Sensin'de
Kuaförüm Sensin jüriliğinde Bülent Ersoy niçin yok, neden ayrıldı? Fatih Ürek yeni sezonda Kuaförüm Sensin'de
Beğenilen film Bizim Hikaye’nin konusu ve oyuncuları
Beğenilen film Bizim Hikaye’nin konusu ve oyuncuları
Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?
Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Egemen Babil'den neden ayrıldı, dizide neden yok? Ozan Güven Babil'den ayrıldı!
Atiye 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
2020 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2020 Rapor parası ödemesi ne kadar?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kim sunacak?
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni 2020 Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Formula 1 biletleri ne kadardan satışa sunulacak? Formula 1 bilet satışları ne zaman başlayacak?
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2020
Jailbreak yapılmış iphone cihaz nasıl sıfırlanır?
Fındık fiyatları ne kadar? 25 Mart Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
2020 Diyanet takvimi Dini günler, geceler ve bayramlar
Müslüm filmi nerde çekildi? Müslüm filmi oyuncuları ve konusu nedir?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı için son tahminler
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 14 Eylül 2020 Pazartesi Kyk bursu ayın kaçında yatar?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Eylül 2020 faiz oranları ve şartları
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.