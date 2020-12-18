Yabancı dizi izlemek için en iyi 10 site

Özellikle de evde kaldığımız bu pandemi günlerinde yaptığımız aktivitelerin içerisinde belki de en başında dizi izlemek geliyor. Çoğu insanın merakla takip ettiği yabancı diziler de dahil olmak üzere. Neredeyse her yaştaki insanın kendine göre takip ettiği dizileri var. Bunun için ise intenette bir çok yabancı dizi izleme platformlarını kullanıyorlar. Fakat intenet sitelerinin izleme aşamasında bazı sıkıntılarıyla karşılaşmamak için belli başlı siteler kullanmak daha avantajlı.

Yabancı dizileri izlemek için yararlanabileceğiniz en kullanışlı platformlar:

Birçok yabancı dizi ve filmin bulunduğu platform olan NETFLİX:

Yabancı dizi izlemek için en kullanışlı platformlardan olan Netflix dünyaca popüler birçok dizi ve filmin yer aldığı bir sitedir. Kullanımı ücretli olan bu platform, La Case De Papel gibi bir çok ünlü yapımın sahipliğini yapmaktadır.

Aynı şekilde özgün projelerinin de yer aldığı platform BLUTV:

Tercih edilenler listesinden en başta yer alan bu platform kendine ait içerikleriyle çok beğeni toplamıştır. Ücretli olan bu platform boş vakitleri geçirebilmek için dizi, film, belgesel gibi bir çok yapım bulundurmaktadır.

AMAZON PRİME VİDEO:

En çok tercih edilen paketi ‘aile paketi’ olan bu platform diğerleri gibi ücretli hizmet sunmaktadır.

CRACKLE:

YOUTUBE:

İzleyiciye kolaylık sunan bu platform, Türkiye’den erişim için VPN kullanımı gerektirmektedir.

Milyonlarca insanın kullandığı bu platform müzik dışında da çok alanda hizmet vermektedir. Bunlardan biri de dizi film alanıdır.

TİVİBU:

Tivibu platformu Türk Telekom’a aittir. Bir çok yabancı diziye yer veren bu dizi platformu farklı paketler kapsamında ücretli hizmet vermektedir.

D-SMART:

Demirören Holdinge ait olan bu platform da bir çok diziyi izleyebileceğiniz bir alandır. Farklı üyelik paketleriyle ücretli kullanım hizmeti vermektedir.

DMAX:

Geniş dizi içeriğine sahip olan bu platform birçok yabancı dizinin Türkçeye çevrilmiş haline yer vermektedir.

BEİN CONNECT:

Her ay yeni diziler sunmasının yanı sıra var olan birçok yapıma da ev sahipliği yapan bu platform ücretli üyelik vermektedir.

PUHU TV.

Ücretsiz olarak kullanılan bu platform televizyon dizilerini sonradan takip edebileceğiniz bir hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda kendine has yapımları da vardır.