Y: The Last Man dizisinin konusu nedir? Hulu, Y: The Last Man'i yayınlamaya hazırlanıyor

Y: The Last Man Dizisinin Konusu Nedir?

Dünyada kıyamet sonrasında insanların neler yaşayacağı bir çok yapımla beraber izleyenlerle buluşturuldu. Özellikle ünlü The Walking Dead dizisinin başarısıyla beraber pek çok platform bu alanda diziler çekmeye başladı. Bu platformlardan birisi deoldu. Hulu,ni yayınlamaya hazırlanıyor. İzleyenler ise bu dizinin konusunu öğrenmek üzere intenete yöneldi. Peki Y: The Last Man dizisinin konusu nedir?

Dünyanın yaşadığı kıyamet sonrasında sağ kalan insanların yaşadığı olayların anlatıldığı Y: The Last Man dizisinde başrol oyuncuları olarak Yorick (Ben Schnetzer), Jennifer (Diane Lane) ve Agent 355 (Ashley Romans) bulunuyor. Dizi geçtiğimiz günlerde Hulu’da yayınlanmaya başladı. Dizinin IMDb’de kaç puan alacağı da önümüzdeki günlerde belli olacak.