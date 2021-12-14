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Y: The Last Man dizisinin konusu nedir? Hulu, Y: The Last Man'i yayınlamaya hazırlanıyor

ünyada ismini yeni yeni duyurmaya başlayan dijital platformlarından olan Hulu, Y: The Last Man dizisini yayınlamaya hazırlanıyor. Peki Y: The Last Man dizisinin konusu nedir?

14 Aralık 2021 Salı 13:01
Y: The Last Man dizisinin konusu nedir? Hulu, Y: The Last Man'i yayınlamaya hazırlanıyor
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Dünyada kıyamet sonrasında insanların neler yaşayacağı bir çok yapımla beraber izleyenlerle buluşturuldu. Özellikle ünlü The Walking Dead dizisinin başarısıyla beraber pek çok platform bu alanda diziler çekmeye başladı. Bu platformlardan birisi de Hulu oldu. Hulu, Y: The Last Man dizisini yayınlamaya hazırlanıyor. İzleyenler ise bu dizinin konusunu öğrenmek üzere intenete yöneldi. Peki Y: The Last Man dizisinin konusu nedir?

Y: The Last Man Dizisinin Konusu Nedir?

Dünyanın yaşadığı kıyamet sonrasında  sağ kalan insanların yaşadığı olayların anlatıldığı Y: The Last Man dizisinde başrol oyuncuları olarak Yorick (Ben Schnetzer), Jennifer (Diane Lane) ve Agent 355 (Ashley Romans) bulunuyor. Dizi geçtiğimiz günlerde Hulu’da yayınlanmaya başladı. Dizinin IMDb’de kaç puan alacağı da önümüzdeki günlerde belli olacak.


Son Güncelleme: 14.12.2021 13:01
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Anahtar Kelimeler:
Y: The Last Man DizisiHulu
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