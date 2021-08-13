İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

X-Men: Dark Phoenix filmi konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix konusu ve oyuncu kadrosu

Marvel evreninin en sevilen filmlerinden X-Men serisinden uyarlanan Dark Phoenix filmi televizyon ekranlarına geliyor. ABD yapımı Dark Phoenix filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Dark Phoenix filmin başrollerinde Jennifer Lawrence ve Sophie Turner yer alıyor.

13 Ağustos 2021 Cuma 16:21
X-Men: Dark Phoenix filmi konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Marvel evrenin unutulmaz yapımlarından X-Men’den uyarlanarak hazırlanan Dark Phoenix filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. X-Men: Dark Phoenix adıyla serinin yeni üçlemesinin başlangıcı olarak kabul edilen filmin yönetmenliğini Simon Kinberg üstleniyor.

2019 yılında vizyona giren film yayınlandığı dönem izleyicilerden tam not almıştı. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Dark Phoenix filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

X-Men: Dark Phoenix konusu

X-Men ekibi karşısında bugüne kadarki en zorlu ve güçlü düşmanı bulacak. İçlerinden biri olan Jean Grey, uzaydaki kurtarma görevi sırasında gizemli bir güç tarafından darbe alır.

Hayatını kaybetmekle karşı karşıya gelen Jean eve dönüldüğünde bu gücün kendisini daha güçlü yaptığını fark eder. Ancak bu güç onu anlayamayacağı kadar serbest bırakmıştır. Kontrolünü kaybeden Jean sevdikleri için artık tehditti. Ekip artık eski arkadaşları Jean’i kurtarmak değil, onu etkisiz hale getirmek zorundadır.

X-Men: Dark Phoenix oyuncu kadrosu

Dark Phoenix filminde rol alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Sophie Tuner - Jean Grey / Phoenix

James McAvoy - Professor Charles Xavier

Michael Fassbender - Erik Lehnsherr / Magneto

Jennifer Lawrence - Raven / Mystique

Nicholas Hoult - Hank McCoy / Beast

Tye Sheridan - Scott Summers / Cyclops

Alexandra Shipp - Ororo Munroe / Storm



Son Güncelleme: 13.08.2021 16:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MarvelFilmX-men Dark Phoenix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde Kenan İmirzalıoğlu yer alacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak?
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Netflix'in Sevgilimden Son Mektup filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Devlet memurları faizsiz kredilere başvurabiliyor mu?
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Netflix Emekli Ajan filmi oyuncuları ve konusu
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi
Sinema tarihinin en iyi 13 Yeşilçam filmi

Popüler Haberler

Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
14 Ağustos 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Ağustos Cumartesi at yarışı programı
TJK 13 Ağustos 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 13 Ağustos 2021 Cuma itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Hafta sonu 14 Ağustos 2021 Cumartesi açık noter var mı? 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
2020 Yılı Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
KPSS 6199 özel şartı nedir? 6199 nitelik kodu nedir? 6199 özel koşulu ne demektir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.