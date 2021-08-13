X-Men: Dark Phoenix filmi konusu nedir? X-Men: Dark Phoenix konusu ve oyuncu kadrosu

Marvel evrenin unutulmaz yapımlarından X-Men’den uyarlanarak hazırlanan Dark Phoenix filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. X-Men: Dark Phoenix adıyla serinin yeni üçlemesinin başlangıcı olarak kabul edilen filmin yönetmenliğini Simon Kinberg üstleniyor.

2019 yılında vizyona giren film yayınlandığı dönem izleyicilerden tam not almıştı. Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Dark Phoenix filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

X-Men: Dark Phoenix konusu

X-Men ekibi karşısında bugüne kadarki en zorlu ve güçlü düşmanı bulacak. İçlerinden biri olan Jean Grey, uzaydaki kurtarma görevi sırasında gizemli bir güç tarafından darbe alır.

Hayatını kaybetmekle karşı karşıya gelen Jean eve dönüldüğünde bu gücün kendisini daha güçlü yaptığını fark eder. Ancak bu güç onu anlayamayacağı kadar serbest bırakmıştır. Kontrolünü kaybeden Jean sevdikleri için artık tehditti. Ekip artık eski arkadaşları Jean’i kurtarmak değil, onu etkisiz hale getirmek zorundadır.

X-Men: Dark Phoenix oyuncu kadrosu

Dark Phoenix filminde rol alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Sophie Tuner - Jean Grey / Phoenix

James McAvoy - Professor Charles Xavier

Michael Fassbender - Erik Lehnsherr / Magneto

Jennifer Lawrence - Raven / Mystique

Nicholas Hoult - Hank McCoy / Beast

Tye Sheridan - Scott Summers / Cyclops

Alexandra Shipp - Ororo Munroe / Storm