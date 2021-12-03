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Words Bubble Up Like Soda Pop filmi neyi anlatıyor? Words Bubble Up Like Soda Pop film konusu

Netflix’te yayınlanan Words Bubble Up Like Soda Pop filmi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Words Bubble Up Like Soda Pop filmi neyi anlatıyor? Words Bubble Up Like Soda Pop filminin konusu, yorumları, IMDb puanı, eleştirileri, oyuncuları, yönetmeni, özeti ve analizi hakkında tüm merak ettiklerinize haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz…

03 Aralık 2021 Cuma 16:36
Words Bubble Up Like Soda Pop filmi neyi anlatıyor? Words Bubble Up Like Soda Pop film konusu
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Netflix her gün farklı içeriklerle kendini geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak için birçok yeni film yayınlayan Netflix, bu kez Words Bubble Up Like Soda Pop filmini izleyicilerle buluşturuyor.

Film günümüz hayatına ayna tutuyor.  Teknolojinin gelişmesi, modenleşme kültürünün oluşması ile bir yandan ilerlerken bir yandan manevi anlamda yaşanan bir boşluk ortaya çıkar. Bugün sosyal medyada geçirdiğimiz zaman ile manevi duygulardan uzaklaşan toplum ele alınır.

Words Bubble Up Like Soda Pop film yorumu

Bu animede hikaye Cherry adında bir genç üzerinden ilerler. Bu genç sosyal medya ile soyutlaşmış ve yalnızlaşmıştır. Diyalog kurmakta zorlanır ve utangaç bir çocuk gibi davranır. İletişim kurmak için kendini haiku şiirlerinde bulur. Ona iyi gelen şey kelimelerdir.

Sosyallikten oldukça uzak yaşayan diğer bir karakter ise Smile’dir. Smile de sosyal medyada çok popüler olsa da diş tellerini gizlemek için her anını saklanarak geçirir. Aslında bu iki ana karakter sürekli hareket halinde olan dünyanın pasif, içine kapanık bireyleridir. Bu ikili tesadüfen bir tartışma sonucunda birbirlerine ilgi duyar.

Uzun bir anlatımdan geriye kalan teknoloji çağında büyüyen iki gencin ne kadar yalnız olduğunun gösterilmesidir. Bu gençler toplumu oluşturan diğer bireyleri temsil eder. Gelişmişlik devam ederken insanın ruhsal ve manevi anlamda yaşadığı eksiklik de paralel olarak artar. Bu durumda iletişim ve ilişkiler azalmaya başlar, birçok olumsuz sonuç meydana gelir. Film bireyler arasındaki duygu aktarımları ve romantizmin yansımalarından oluşan etkileyici bir görsellik sunar. Filmin IMDb puanı ise 7,5.

Filmde yer alan kişiler

Words Bubble Up Like Soda Pop filminin yönetmenliğini Kyohei Ishiguro üstleniyor. Seslendirmeler ise Somegorô Ichikawa, Hana Sugisaki, Victoria Grace, Megumi Han, Natsuki Hanae, Yuuki Luna ve Megumi Nakajima tarafından yapılıyor.


Son Güncelleme: 03.12.2021 16:36
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