Wonder Woman 1984, HBO Max platformunda yayınlandı!

DC Evreninin süper kahramanlarından birisi olan ve geçtiğimiz yıllarda filmi ile büyük beğeni toplayan Wonder Woman’ın yeni filmi Wonder Woman 1984 HBO Max platformunda hayranları ile buluştu.

Dünya genelinde etkisi devam eden Covid-19 salgını nedeni ile sinema salonlarının kapalı olması ve sinema sektörünün ağır yaralar alması üzerine sinema dünyası dijital platformlara kaymaya başladı. Beyazperde ile aynı anda HBO Max platformunda yayınlanan Wonder Woman 1984 filminin elde edeceği başarıya göre ilerleyen dönemde filmler dijital platformlarda yayınlanabilir açıklamaları yapıldı.

ğı gün sinemada ve HBO Max üzerinden büyük bir başarı sağlayan Wonder Woman 1984 filmi ile ilgili açıklamalarda filmin beklenen başarıyı elde ettiği açıklandı. Ülkemizde HBO Max Türkiye bulunmadığı için izlenemeyen filmin ilerleyen süreçlerde diğer ülkelere de pazarlanacağı bilgisi paylaşıldı.

VPN kullanan kullanıcıların HBO Max üyeliği satın alarak platforma giriş yapacağı bilinirken Türkçe altyazı desteği olmaması film severleri üzüyor.

1980’li yıllarda yaşanan olayların anlatıldığı DC evreni süper kahramanı Wonder Woman’ın Max Lord ve Cheetah adlı düşmanlara ile girdiği mücadele anlatılmaktadır. Wonder Women 1984 filmi oyuncu kadrosunda Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal ve Connie Nielsen gibi sinema sektörünün önemli isimleri bulunmaktadır.