Witcher dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Witcher 2. sezon çekimleri başladı!

Geçtiğimiz sene Netflix platformu üzerinde izleyicilerin beğenisine sunulan ve dünya kapsamında milyonlarca insan tarafından ilgiyle izlenen Witcher dizisinden güzel haber geldi. Sevilen dizinin çekimlerine Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmesi ardından son olarak çekimlere yeniden başlandığı ifade edildi.
Witcher çekimleri yeniden başladı
Hatırlanabileceği gibi Mart ayında ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle çekimlere ara verilmiş, sonrasında Ağustos ayında yeniden sete çıkılmış ancak ekipten birkaç personelin test sonucunun pozitif çıkması ardından yeniden çekimler durdurulmuştu. Son olarak çekimlerine yeniden başlanan Witcher dizisinin ikinci sezonunun 2021 senesinde izleyicilere sunulacağı aktarıldı.
Son Güncelleme: 18.11.2020 22:35