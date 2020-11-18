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Witcher dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Witcher 2. sezon çekimleri başladı!

Netflix'te geçtiğimiz sene ilk sezonuyla yayınlanan Witcher dizisinin ikinci sezonuyla ilgili güzel haber verildi. Covid-19 nedeniyle çekimleri ertelenen dizinin salgın tedbirleriyle birlikte yeniden sete çıktığı ifade edildi...

18 Kasım 2020 Çarşamba 22:35
Witcher dizisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Witcher 2. sezon çekimleri başladı!
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Geçtiğimiz sene Netflix platformu üzerinde izleyicilerin beğenisine sunulan ve dünya kapsamında milyonlarca insan tarafından ilgiyle izlenen Witcher dizisinden güzel haber geldi. Sevilen dizinin çekimlerine Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmesi ardından son olarak çekimlere yeniden başlandığı ifade edildi.

Witcher çekimleri yeniden başladı


İkinci sezon çekimlerine başlanan ancak daha sonra patlak veren Covid-19 salgını nedeniyle setleri yarım kalan Witcher dizisinin İngiltere’de alınan tüm önlemlerle birlikte yeniden çekimlerine başlandığı ifade edildi. Başrolünde Henry Cavill’in yer aldığı Witcher dizisinin çekimleri Yorkshire gibi kırsal bir alanda gerçekleştirilmesi yerine Londra’da oluşturulan stüdyo ortamında devam ettirilmeye başlandı.

Hatırlanabileceği gibi Mart ayında ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle çekimlere ara verilmiş, sonrasında Ağustos ayında yeniden sete çıkılmış ancak ekipten birkaç personelin test sonucunun pozitif çıkması ardından yeniden çekimler durdurulmuştu. Son olarak çekimlerine yeniden başlanan Witcher dizisinin ikinci sezonunun 2021 senesinde izleyicilere sunulacağı aktarıldı.



Son Güncelleme: 18.11.2020 22:35
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Anahtar Kelimeler:
WitcherNetflixHenry Cavill
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