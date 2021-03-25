Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Witcher yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Witcher dizisi 2019 senesinin sonunda Netflix’te yayınlanmaya başlamış ve büyük beğeni toplamıştı. 8 bölümden oluşan ilk sezonun ardından dizinin 2. sezonu için Netflix onay vermişti.

Witcher dizisinin başrolleri arasında Superman rolüyle tanına Henry Cavill, Freya Allen ve Anya Chalotra bulunuyor.

Witcher isimli kitap serisinden bilgisayar oyununa uyarlanan Witcher, son olarak Netflix platformunda dizi olarak karşımıza çıktı. Witcher dizisini beğendiyseniz kitap serisini de okuyabilirsiniz. Dizideki olayları çok daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Dizinin konusu Rivyalı Geralt, Sahire Yennefer ve Prenses Cirilla çerçevesinde geçiyor. Dizi, kitapları okumamış kişiler için yeterli olan bütün bilgili izleyiciye aktarmıyor. Dizinin ilk bölümü 3 farklı zaman diliminde geçmesine rağmen izleyiciye tarih bilgileri verilmiyor.

Witcher dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merakla beklenmeye başladı. Yeni sezonun 2021 senesinin ilk yarısında yayınlanması bekleniyordu ancak Covid-19 sebebiyle yayın tarihinin 2022’ye sarkması bekleniyor. Yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.