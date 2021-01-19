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Winx Efsanesi: Kader dizisi fragmanı yayınlandı!

Netflix geçtiğimiz aylarda duyurulan Winx Efsanesi: Kader dizisinin resmi fragmanı yayınlandıktan sonra pek çok kişi diziyi araştırmaya başladı.

19 Ocak 2021 Salı 20:23
Winx Efsanesi: Kader dizisi fragmanı yayınlandı!
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Netflix’in yeni dizilerinden bir tanesi olması beklenen Winx Efsanesi: Kader dizisinin resmi fragmanı paylaşıldıktan sonra pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

Netflix’in açıklamaları sonrasında paylaşılan fragman kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve büyük beğeni topladı. Açıklamalarda dizinin yayın tarihide belirtilirken Win Efsanesi: Kader dizisi 22 Ocak Cuma günü itibari ile tüm dünyada aynı anda Netflix’te başlayacak.

Winx Efsanesi: Kader konusu

Dizide Alfea adında ki yatılı bir peri okuluna katılan 5 perinin çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemleri anlatılacak.

The Vampire Diaries yaratıcısı Brian Young tarafından ortaya çıkarılan Winx Efsanesi: Kader dizisi aynı zamanda Winx Club çizgi dizisinden esintiler taşıyacak.

 



Son Güncelleme: 19.01.2021 20:23
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Anahtar Kelimeler:
Winx Efsanesi KaderDiziNetflixFragmanYayınlandı
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