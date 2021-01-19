Winx Efsanesi: Kader dizisi fragmanı yayınlandı!

Netflix’in yeni dizilerinden bir tanesi olması beklenen Winx Efsanesi: Kader dizisinin resmi fragmanı paylaşıldıktan sonra pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.
Winx Efsanesi: Kader konusu
Dizide Alfea adında ki yatılı bir peri okuluna katılan 5 perinin çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemleri anlatılacak.
The Vampire Diaries yaratıcısı Brian Young tarafından ortaya çıkarılan Winx Efsanesi: Kader dizisi aynı zamanda Winx Club çizgi dizisinden esintiler taşıyacak.
Son Güncelleme: 19.01.2021 20:23