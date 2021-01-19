Winx Efsanesi: Kader dizisi fragmanı yayınlandı!

Netflix’in yeni dizilerinden bir tanesi olması beklenen Winx Efsanesi: Kader dizisinin resmi fragmanı paylaşıldıktan sonra pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

Winx Efsanesi: Kader konusu

Netflix’in açıklamaları sonrasında paylaşılan fragman kısa sürede milyonlarca kez izlendi ve büyük beğeni topladı. Açıklamalarda dizinin yayın tarihide belirtilirken Win Efsanesi: Kader dizisi 22 Ocak Cuma günü itibari ile tüm dünyada aynı anda Netflix’te başlayacak.

Dizide Alfea adında ki yatılı bir peri okuluna katılan 5 perinin çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemleri anlatılacak.

The Vampire Diaries yaratıcısı Brian Young tarafından ortaya çıkarılan Winx Efsanesi: Kader dizisi aynı zamanda Winx Club çizgi dizisinden esintiler taşıyacak.