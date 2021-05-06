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Who Killed Sara? yeni sezon olacak mı? Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlıyor?

Netflix, orijinal yapımları ve içeriği ile oldukça dikkat çeken bir platform olarak önemini korumaya devam ediyor. Yeni dizilerinden biri olan Who Killed Sara? dizisi ile de dikkatleri üzerinde toplamayı yine başardı. Netflix'te 1. sezonu 24 Mart'ta yayınlanmaya başlayan Who Killed Sara?'nın 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Who Killed Sara 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Who Killed Sara 2. sezon ne zaman? Tüm detaylar haberimizde..

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:55
Who Killed Sara? yeni sezon olacak mı? Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlıyor?
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Who Killed Sara 2. sezon ne zaman? 

Netflix platformunun yeni ve popüler dizilerinden biri de Who Killed Sara? dizisi oldu.  Netflix bu dizi için 1. sezon yayınlamadan 2. sezon onayını da verdi. 24 Mart tarihinde 10 bölümlük 1. sezonu ile karşımıza çıkan dizi, 2. sezonu ile de 19 Mayıs tarihinde ekranlarda olacak. 

Who Killed Sara?, hapiste geçen 18 yıldan sonra Alex’in kendi itibarını korumak için kız kardeşinin cinayetini onun üzerine atan Lazcano ailesinden intikamını almasını konu ediniyor.




Son Güncelleme: 06.05.2021 16:55
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NetflixWho Killed Sara?
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