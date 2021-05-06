Who Killed Sara? yeni sezon olacak mı? Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlıyor?

Who Killed Sara 2. sezon ne zaman?

Netflix platformunun yeni ve popüler dizilerinden biri de Who Killed Sara? dizisi oldu. Netflix bu dizi için 1. sezon yayınlamadan 2. sezon onayını da verdi. 24 Mart tarihinde 10 bölümlük 1. sezonu ile karşımıza çıkan dizi, 2. sezonu ile de 19 Mayıs tarihinde ekranlarda olacak.

Who Killed Sara?, hapiste geçen 18 yıldan sonra Alex’in kendi itibarını korumak için kız kardeşinin cinayetini onun üzerine atan Lazcano ailesinden intikamını almasını konu ediniyor.