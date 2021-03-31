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Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?

Konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yabancı dizi Westworld, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de takip edilen bir yapım. Westworld dizisinin takipçileri, dizinin 4. sezonunun ne zaman geleceğini merak ediyor. Westworld 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Westworld yeni sezon olacak mı? Detaylar haberimizin içeriğinde...

31 Mart 2021 Çarşamba 18:43
Westworld 4. sezon ne zaman yayınalacak? Westworld yeni sezon olacak mı?
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Kendine özgün hikayesi, oyuncu kadrosu ve bilim kurgu temasıyla büyük ilgi gören Westworld dizisi, tüm dünyada takip edilmeye devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gören dizinin yeni sezonunu, dizinin takipçileri merak ediyor. Peki, dizinin 4. sezonu ne zaman gelecek? Dizinin yeni sezonu olacak mı?

Şu ana kadar 3 sezon ve 28 bölüm ile izleyici karşısına çıkan Westworld dizisinin, ilk iki sezonunda 10 bölüm, 3. sezonunda ise 8 bölüm yayınlandı. 15 Mart 2020 tarihinde yayınlanan 3. sezonuyla devam eden dizide, gözler 4. sezona çevrildi. Dizinin takipçilerinin en çok merak ettiği konuların başında ise dizinin 4. sezon tarihi geliyor.

Westworld 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dizinin 4. sezonunun yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı ancak dizi 4. sezon onayı aldı. Bu da dizinin 4. sezonuyla tekrar izleyici ile buluşacağı anlamına geliyor. Dizinin yeni sezonları genellikle 2 yıl aralıkla yayınlandığı için, dizinin 4. sezonunun 2022 yılında izleyici ile buluşması muhtemel.



Son Güncelleme: 31.03.2021 18:43
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Anahtar Kelimeler:
WestworldWestworld 4. Sezon
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