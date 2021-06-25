Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?

Dünyaca ünlü Prison Break dizisinde canlandırdığı Michael Scofield karakteriyle tanınan oyuncu Wentworth Miller’ın kim olduğu sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.
Wentworth Miller kimdir?
2 Haziran 1972 tarihinde İngiltere’nin Oxfordshire kentinde doğan Wentworth Miller’ın tam adıl Wentworth Earl Miller III’tür. Aslen Amerikalı olan ünlü oyuncu, ABD’nin New Jersey kentinde Princeton Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı bölümünü tamamlamıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk yapmak isteyen Miller, Los Angeles kentine taşındı.
1998 senesinde Buffy the Vampire Slayer adlı dizide oyunculuğa adım atan Miller, 2000 senesinde ER adlı dizide de rol aldı. Miller’in şöhrete kavuşması ise 2005 senesinde başlayan ve dünyada birçok ülkede reyting rekorları kıran Prison Break dizisindeki Michael Scofield karakteriyle oldu.
2014 senesinde Rusya’da gerçekleşen bir film festivaline davet edilen Miller, ülkede eşcinsellere uygulanan katı yasalardan dolayı festivale katılmamış ve eşcinsel olduğunu açıkladı.
Oynadığı dizi ve filmler
-Dizileri
1998 – Buffy the Vampire Slayer
2000 – Popular
2000 – ER
2000 – Time of Your Life
2002 – Dinotopia
2005 – Joan of Arcadia
2005 – 2009 – Prison Break
2008 – Family Guy – 7. sezon
2011 – House MD
2016 “Legends of Tomorow”
2017 Prison Break
-Filmleri
2000 – Romeo and Juliet
2001 – Room 302
2003 – Underworld
2003 – The Human Stain
2005 – The Confesion
2005 – Stealth
2010 – Resident Evil: Ölümden Sonra
2012 – The Mouning Portrait
2012 – Resident Evil 5: İntikam (Ölümcül Deney: Misilleme)
2014 – The Loft
2015 – Resident Evil 6 (Ölğmcül Deney 6)