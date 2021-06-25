Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?

Dünyaca ünlü Prison Break dizisinde canlandırdığı Michael Scofield karakteriyle tanınan oyuncu Wentworth Miller’ın kim olduğu sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Wentworth Miller kimdir?

2 Haziran 1972 tarihinde İngiltere’nin Oxfordshire kentinde doğan Wentworth Miller’ın tam adıl Wentworth Earl Miller III’tür. Aslen Amerikalı olan ünlü oyuncu, ABD’nin New Jersey kentinde Princeton Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı bölümünü tamamlamıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk yapmak isteyen Miller, Los Angeles kentine taşındı.

1998 senesinde Buffy the Vampire Slayer adlı dizide oyunculuğa adım atan Miller, 2000 senesinde ER adlı dizide de rol aldı. Miller’in şöhrete kavuşması ise 2005 senesinde başlayan ve dünyada birçok ülkede reyting rekorları kıran Prison Break dizisindeki Michael Scofield karakteriyle oldu.

2014 senesinde Rusya’da gerçekleşen bir film festivaline davet edilen Miller, ülkede eşcinsellere uygulanan katı yasalardan dolayı festivale katılmamış ve eşcinsel olduğunu açıkladı.

Oynadığı dizi ve filmler

-Dizileri

1998 – Buffy the Vampire Slayer

2000 – Popular

2000 – ER

2000 – Time of Your Life

2002 – Dinotopia

2005 – Joan of Arcadia

2005 – 2009 – Prison Break

2008 – Family Guy – 7. sezon

2011 – House MD

2014 The Flash

2016 “Legends of Tomorow”

2017 Prison Break

-Filmleri

2000 – Romeo and Juliet

2001 – Room 302

2003 – Underworld

2003 – The Human Stain

2005 – The Confesion

2005 – Stealth

2010 – Resident Evil: Ölümden Sonra

2012 – The Mouning Portrait

2012 – Resident Evil 5: İntikam (Ölümcül Deney: Misilleme)

2014 – The Loft

2015 – Resident Evil 6 (Ölğmcül Deney 6)