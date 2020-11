Luca Guadagnino’nun HBO dizisi ‘’We Are Who We Are’’ geçtiğimiz Eylül ayında izleyicilerin karşısına çıkmıştı. İlk 8 bölümü yayınlandıktan sonra yeni sezonun olup olmayacağı araştırılmaya başlandı.

We Are Who We Are dizisinin konusu ne?

İtalya’da ABD Amerikan üssünde aileleriyle birlikte yaşayan iki genci anlatan dizide evinden ayrılıp İtalya’da orduda görev almaya başlamaktadır. Yeni hayatına alışmak isteyen genç adam ise Caitlin Harper ile tanışacaktır.

Caitlin ile geçirmeyen başlayan Fraser, ise bazı değişiklikler olduğunu anlar. Ondaki değişimin temel sebebiylese orduda asker olarak görev yapan Jason’a karşı hissettiği derin duygulardır.