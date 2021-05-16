İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları

Orklar ve insanların destansı savaşını konu edinen Warcraft filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler Warcraft filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor. Warcraft filmi bu akşam ATV ekranlarından yayınlanacak.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:11
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Warcraft oyunundan esinlenerek hazırlanan Warcraft filmi televizyon ekranlarına geliyor. İnsanlar ve Orklar arasındaki savaşı ve mücadeleyi anlatan filmin yönetmen koltuğunda Duncan Jones yer alıyor. Warcraft filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Warcraft filmi konusu?

Barışı savunan Azeroth krallığı yok edilen ülkelerinden kaçarak yeni bir koloni arayışındadır. ORK savaşçılarıyla karşı karşıya gelen Azeroth krallığı yeni bir savaşın eşiğindedir.

İki dünyayı birleştiren kapının açılması bir ordu yıkımı da beraberinde getirmektedir. Bu zıt ve karşı grup ülkelerinin kaderini ellerinde tutmaktadır. Büyük bir savaşa girişecek olan iki zıt grubun yıkıcı savaşı nefesler kesecek.

Warcraft oyuncuları

Toby Kebbell

Dominic Cooper

Paula Patton

Ben Foster

Travis Fimmel

Warcraft filmi hangi kanalda?

Warcraft filmi bu akşam ATV ekranlarından saat 00:20’de yayınlanacak. Heyecan ve aksiyonun bir an olsun durmadığı film bu gece izleyici karşısına çıkacak.

 


Son Güncelleme: 16.05.2021 16:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WarcraftFilmATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu
Cebimdeki Yabancı filmi konusu ne? Cebimdeki Yabancı filmi oyuncuları ve konusu
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de
Aile Hükümeti filmi TV'de ilk kez 19 Mayıs Çarşamba Fox TV'de

Popüler Haberler

Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Mayıs 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler dizisi Sibel karakterini kim canlandırıyor? Cansın Özyosun kimdir?
Çipli kimlik kartı kaybetme cezası ne kadardır? 2021 Kayıp kimlik kartı yenileme ücretleri
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2021 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Ecmel İs yer aldığı dizi ve film yapımları
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal hakkında bilgiler
Çoçuk yardım parası başvuru şartları nedir? 2021 Çoçuk yardım parası ödeme aşamasında ne demektir?
Sol Yanım dizisi İhsan karakteri kimdir? Cansel Elçin'in hayatı ve yer aldığı diziler
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Instagram toplu takipçi silme işlemi nasıl yapılır? Beni takip edenleri çıkarma işlemi
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Acemi Anneler dizisinde Tarık karakterini Cantuğ Turay canlandırıyor
Gönül Dağı 28. bölüm tek parça izle - Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.