Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları

Warcraft oyunundan esinlenerek hazırlanan Warcraft filmi televizyon ekranlarına geliyor. İnsanlar ve Orklar arasındaki savaşı ve mücadeleyi anlatan filmin yönetmen koltuğunda Duncan Jones yer alıyor. Warcraft filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Warcraft filmi konusu?

Barışı savunan Azeroth krallığı yok edilen ülkelerinden kaçarak yeni bir koloni arayışındadır. ORK savaşçılarıyla karşı karşıya gelen Azeroth krallığı yeni bir savaşın eşiğindedir.

İki dünyayı birleştiren kapının açılması bir ordu yıkımı da beraberinde getirmektedir. Bu zıt ve karşı grup ülkelerinin kaderini ellerinde tutmaktadır. Büyük bir savaşa girişecek olan iki zıt grubun yıkıcı savaşı nefesler kesecek.

Warcraft oyuncuları

Toby Kebbell

Dominic Cooper

Paula Patton

Ben Foster

Travis Fimmel

Warcraft filmi hangi kanalda?

Warcraft filmi bu akşam ATV ekranlarından saat 00:20’de yayınlanacak. Heyecan ve aksiyonun bir an olsun durmadığı film bu gece izleyici karşısına çıkacak.