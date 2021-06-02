War of Worlds 2. sezon ne zaman başlayacak?

Ülkeler geneli izlenen dizinin ikinci sezonu için yayın tarihi belli oldu. War of Worlds dizisinin ikinci sezonu 3 Haziran Perşembe günü akşam 21.30’da izleyicileri ile buluşacak. Türkçe dublaj seçeneği ve alt yazılı olarak FX ekranlarında olacak.

War of Worlds dizisi BAFTA ödüllü Howard Overman tarafından kaleme dökülmüştür. Dünyaca beğeniler toplayan dizinin ilk sezonu yoğun ilgi gördü. Dizide ele alınan konu, dünyanın sonuna getirebilecek güçte olan uzaylı istilası sonucunda geride kalan grubun başından geçenleri ele alıyor. Dizide yer alan karakterler ise şu şekilde; Lea Drucker, Natasha Little, Daisy Edgar Jones, Stephane Caillard, Adel Bencherif ve Guillaume Gouix yer alıyor.