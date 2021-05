WandaVision yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Wandavision 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Marvel imzalı Disney Plus platformunda yayınlanan WandaVision, 1.sezonu 9 bölümden oluşurken her bölüm 30 dakika olarak yayınlanmaktadır. Komik karakterler ile karşımıza çıkan, WandaVision dizisi 15 Ocak tarihinde yayınlanmıştı. Yarı finali 9 bölüm ile bitiren yapım, 2.sezonu izleyiciler tarafından merak ediliyor.





WandaVision dizisi konusu nedir?

WandaVision oyuncuları

Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff/Scarlet Witch

Paul Bettany – Vision

Kathryn Hahn – Agatha Harkness (Agnes)

Evan Peters – Peter Maximoff

Kat Dennings – Darcy Lewis

Teyonah Parris – Monica Rambeau

Randall Park – Jimmy Woo

Debra Jo Rupp – Sharon Davis

Emma Caulfield – Sarah Procter

Fred Melamed – Todd Davis

Marvel’in komik sahneleri arasında yer alan WandaWision konusu, Scarlet Witch’e dönüşüm süreci konu alınıyor. Avengers, Endgame ile Wanda’nın hayatı konu edilecek. Fragmanda ise WandaVision dizisi 50’ki yılları anlatırken dizi yapımcısı sadece karakterlere odaklanmaktadır. 2022’de çıkacak Doctor Stranfe in the Multiverse of Madness 2 filmi ile bağlantılı olan Wandavision izleyicileri heyecanlandıracak sürpriz karakterleri ele alıyor. End Game bitmesinin ardından Wanda büyük sıkıntı yaşayacaktır. Diziyi izlemeden önce Marvel yapımları izlenmesi gerekmektedir. İmdb puanı 8,1 olan dizi yüksek izleme oranına sahipken birçok kişi tarafından sevilerek izlenmektedir.

2022 yılından önce 2.sezonu yayınlanmayacak olan dizi resmi açıklamalara göre 2.sezon için 2022 tarihini verdi. Doktor Strange 2 çekiminde Elizabeth oyuncu dizide devam ettiği için 2.sezon 2022 yılında izleyicisi ile buluşmayı hedefliyor.

WandaVision dizisi altyazılı fragman izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.