WandaVision yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Wandavision 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Marvel imzalı Disney Plus platformunda yayınlanan WandaVision, 1.sezonu 9 bölümden oluşurken her bölüm 30 dakika olarak yayınlanmaktadır. Komik karakterler ile karşımıza çıkan, WandaVision dizisi 15 Ocak tarihinde yayınlanmıştı. Yarı finali 9 bölüm ile bitiren yapım, 2.sezonu izleyiciler tarafından merak ediliyor.
WandaVision dizisi konusu nedir?
WandaVision oyuncuları
- Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff/Scarlet Witch
- Paul Bettany – Vision
- Kathryn Hahn – Agatha Harkness (Agnes)
- Evan Peters – Peter Maximoff
- Kat Dennings – Darcy Lewis
- Teyonah Parris – Monica Rambeau
- Randall Park – Jimmy Woo
- Debra Jo Rupp – Sharon Davis
- Emma Caulfield – Sarah Procter
- Fred Melamed – Todd Davis
2022 yılından önce 2.sezonu yayınlanmayacak olan dizi resmi açıklamalara göre 2.sezon için 2022 tarihini verdi. Doktor Strange 2 çekiminde Elizabeth oyuncu dizide devam ettiği için 2.sezon 2022 yılında izleyicisi ile buluşmayı hedefliyor.
WandaVision dizisi altyazılı fragman izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.
Son Güncelleme: 07.05.2021 19:31