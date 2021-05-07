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WandaVision yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Wandavision 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Disney Plus platformunda yayınlanan WandaVision, dizisi Marvel imzası taşırken milyonların izlediği WandaVision yeni sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Gişe rekorları kıran WandaVision dizisi izleyicileri 2.sezon tarihini merak ediyor. İşte WandaVision, dizisi hakkında merak edilenler

07 Mayıs 2021 Cuma 19:31
WandaVision yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Wandavision 2. sezon tarihi belli oldu mu?
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Marvel imzalı Disney Plus platformunda yayınlanan WandaVision, 1.sezonu 9 bölümden oluşurken her bölüm 30 dakika olarak yayınlanmaktadır.  Komik karakterler ile karşımıza çıkan, WandaVision dizisi 15 Ocak tarihinde yayınlanmıştı. Yarı finali 9 bölüm ile bitiren yapım, 2.sezonu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

WandaVision dizisi konusu nedir?

Marvel’in komik sahneleri arasında yer alan WandaWision konusu, Scarlet Witch’e dönüşüm süreci konu alınıyor. Avengers, Endgame ile Wanda’nın hayatı konu edilecek. Fragmanda ise WandaVision dizisi 50’ki yılları anlatırken dizi yapımcısı sadece karakterlere odaklanmaktadır. 2022’de çıkacak Doctor Stranfe in the Multiverse of Madness 2 filmi ile bağlantılı olan Wandavision izleyicileri heyecanlandıracak sürpriz karakterleri ele alıyor. End Game bitmesinin ardından Wanda büyük sıkıntı yaşayacaktır.  Diziyi izlemeden önce Marvel yapımları izlenmesi gerekmektedir. İmdb puanı 8,1 olan dizi yüksek izleme oranına sahipken birçok kişi tarafından sevilerek izlenmektedir.

WandaVision oyuncuları

  • Elizabeth Olsen – Wanda Maximoff/Scarlet Witch
  • Paul Bettany – Vision
  • Kathryn Hahn – Agatha Harkness (Agnes)
  • Evan Peters – Peter Maximoff
  • Kat Dennings – Darcy Lewis
  • Teyonah Parris – Monica Rambeau
  • Randall Park – Jimmy Woo
  • Debra Jo Rupp – Sharon Davis
  • Emma Caulfield – Sarah Procter
  • Fred Melamed – Todd Davis

2022 yılından önce 2.sezonu yayınlanmayacak olan dizi resmi açıklamalara göre 2.sezon için 2022 tarihini verdi. Doktor Strange 2 çekiminde Elizabeth oyuncu dizide devam ettiği için 2.sezon 2022 yılında izleyicisi ile buluşmayı hedefliyor.

WandaVision dizisi altyazılı fragman izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
WandavisionMarvelDizi2.sezonDisneyplus
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