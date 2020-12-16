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Walking Dead 10. Sezon nerede yayınlanıyor? WD yeni sezon bilgileri

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizinin hayranları 9. sezonun bitmesinin sonrasında The Walking Dead 10. sezonunu nerede izleyebileceklerini merak etmeye başladı. The Walking Dead dizisinin 10. Sezonunu hangi platform üzerinden yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:11
Walking Dead 10. Sezon nerede yayınlanıyor? WD yeni sezon bilgileri
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizinin hayranları 9. sezonun bitmesinin sonrasında The Walking Dead 10. sezonunu nerede izleyebileceklerini merak etmeye başladı. The Walking Dead dizisinin 10. Sezonunu hangi platform üzerinden yayınlanacağı en çok merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

TWD, Türkiye'de 10. Sezonu nereden izlenebilir? Cevap yazımızın geri kalanında olacak. Ama önce son birkaç sezonda yaşananları hatırlayalım.

The Walking Dead 9. Sezon Özeti

Bildiğimiz üzere The Walking Dead, zombi virüsünün yayılmasının ardından zombiler ve insanlar arasında geçen mücadeleleri anlatmaktadır.

Dizi 10. sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizinin hayranları 10. Sezonun ne zaman ekranlarda yer alacağını merak ediyor. Bununla beraber Rick Grimes The Walking Dead'e dönecek mi? Sorusuna da cevap aramaktadırlar.

9. sezonun başında Sığınak ile Alexandria arasında bir köprü inşa ediliyordu. Maggie ise tepenin zirvesinde liderliğini ilan etti ve önceki lideri asmıştı. Ancak saldırıya uğrayan Rick köprüden düştü ve helikopterlerle insanlar tarafından götürülmüştü. Bu Rick’ison görüşümüzdü

Rick, The Walking Dead'e Geri Dönecek Mi?

Bu arada, Michonne'de Judith ile yaşamaya başladı. Judith, babası gibi cesur bir kız oldu. Altı yıl sonra, yeni bir düşman fısıldayanlar grubu ortaya çıktı ve ilk işleri olarak Jesus’u alt etmişlerdi.

Fısıldayanlar, Alfa adını kullanan bir kadın tarafından yönetilen ve zombiler arasında yaşayan bir gruptur. Ayrıca Daryl ve ekibin geri kalanının mücadele edeceği, Alfa’nın bir oğlu bulunmaktadır.

Bu olaylar ortaya çıkar çıkmaz, Maggie başka bir yerde yeni bir topluluk kurdu ve Rick gibi gizemli bir şekilde diziden ayrıldı.

Alfa ve Fısıltılar ile yaşanan acı çatışmanın gölgesinde zombilere karşı verilen mücadele sonucunda kış sezonu geldi ve krallık büyük acı çekmeye başladı.

Bu yüzden Hilltop'a doğru bir göç hareketi başlamıştı. Dizinin 9. sezonunun sonunda görmüştük.

Peki Walking Dead'in 10. sezonunda neler olacak? Rick, yeni sezonda yer alacak mı? The Walking Dead'in onuncu sezonunda Maggie'yi tekrar görebilecek miyiz? Hilltop ve krallık halkı arasındaki sorun ne olacak? Tüm bu sorular 10. sezonda cevaplanacak.

The Walking Dead 10. Sezon Nereden İzlenir?

Dizinin Türk hayranları, Netflix, AMC Channel üzerinden diziyi izlemesi mümkün. Dizinin 10. sezonunun bölümleri şu anda Netflix'te yayınlanıyor. Bilindiği gibi dizinin gösterime girdiği gün aniden Netflix'ten silinmişti.

Çünkü dizinin önceliği FX üzerindeydi ve bitene kadar Netflix'te yayınlanamazdı. The Walking Dead artık 10. sezon dahil tüm sezonu ile Netflix'te izlenebiliyor.



Son Güncelleme: 16.12.2020 15:11
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Anahtar Kelimeler:
The Walking DeadDiziNetflix10. Sezon
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