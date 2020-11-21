Walker dizisi ne zaman çıkacak? Walker konusu ve oyuncuları

Supenatural’ın yıldız oyuncularından Jared Padalecki’nin yeni dizisi ‘’Walker’’ izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. CW’nin YouTube kanalından yaptığı paylaşımda dizinin çıkış tarihi için 21 Ocak 2021 işaret edildi.
Walker oyuncu kadorsu
Walker dizisinin konusu ne?
90’lı yıllarda çekilen aynı adlı farklı bir diziden uyarlama olarak izleyicilerle buluşacak Walker dizisinde Cordel Walker, iki yıllık görevden sonra Austin’e dönmüş ve evde yapılması gereken daha zor işler olduğunu keşfetmiştir. Çocuklarıyla bağlantı kurmak isteyen Walker, Micki ile beklenmedik benzerlikleri bulacak olan Walker, eşinin ölümünü çevreleyen koşullar hakkında giderek daha fazla şüphelenmeye başlayacaktır.
Son Güncelleme: 21.11.2020 23:21