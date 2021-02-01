Walker dizi konusu ve oyuncuları

2021 yapım olan dizi dram ve gizem konularını işleyerek seyircisi ile buluşuyor. İlginç konuları elen alan dizinin hikayesi çocukları ile mutlu bir yaşantı süren Walker eşini kaybetmesi üzerine mutlu aile tablosu dağılmaya başlıyor. Çok sevdiği eşini kaybeden Walker kendini kaybederek uzaklara gitmek istiyor.





Çocuklarını ve yaşadığı evi terk ederek karısının gizemli ölümünü unutmaya çalışan Walker çocuklarından uzaklaşması ile çıkmaz yola giren Walker ne yapacağını bilemiyor. Walker oyuncu kadrosunda Jared Padalecki, Kale Brady CULLEY, Keegan Allen, Lindey Morgan isimler yer almaktadır.IMBD puanı 6,2 olan dizi aşırı gizemli konusu ile izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.