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Walker dizi konusu ve oyuncuları

21 Ocak 2021 tarihinde başlayan gizemli ve drama dizisi olan ‘Walker’ dizi oyuncu kadrosu ve konusu

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:23
Walker dizi konusu ve oyuncuları
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2021 yapım olan dizi dram ve gizem konularını işleyerek seyircisi ile buluşuyor. İlginç konuları elen alan dizinin hikayesi çocukları ile mutlu bir yaşantı süren Walker eşini kaybetmesi üzerine mutlu aile tablosu dağılmaya başlıyor. Çok sevdiği eşini kaybeden Walker kendini kaybederek uzaklara gitmek istiyor.



Çocuklarını ve yaşadığı evi terk ederek karısının gizemli ölümünü unutmaya çalışan Walker çocuklarından uzaklaşması ile çıkmaz yola giren Walker ne yapacağını bilemiyor. Walker oyuncu kadrosunda Jared Padalecki, Kale Brady CULLEY, Keegan Allen, Lindey Morgan isimler yer almaktadır.IMBD puanı 6,2 olan dizi aşırı gizemli konusu ile izleyicileri heyecanlandırmayı başarıyor.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 14:23
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Anahtar Kelimeler:
WalkerDizi
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