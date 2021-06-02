Volkan Konak'ın eşi Selma Konak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuzeyin oğlu mahlasıyla tanınan 54 yaşındaki Volkan Konak’ın yıllar önce hayatını birleştirdiği isim Selma Konak oldu. 29 yıldır evlilikleri süren çiftin 3 çocuğu dünyaya geldi. Birbirlerine olan saygı ve sevgi ile tanınan çift Şimal, Volkan ve Derin adında evlatları ile mutlu bir aile toplası çizdiler. Sesi ve ustalığı ile tanınan Volkan Konak yıllar önce bir konserinde şu sözleri söyledi; ‘’24 yıldır aynı kadına aşığım, 6 aylık bir kızım var, canım sıkıldıkça çocuk yapıyorum’’ diyerek karısına olan sevgisini belirtti. Volkan Konak ile evliliği boyunca magazinden uzak duran Selma Konak evinde çocuklarıyla vakit geçiriyor.

Volkan Konak kimdir?

Kuzeyin oğlu olarak bilinen Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. eğitim hayatını Maçka’da tamamlayan Konak 1983 yılında öğretmenlerinin tavsiyesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda girerek eğitim aldı.